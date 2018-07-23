Липень не подарує українцям додаткових вихідних, але тим не менш приводи для свят все ж таки будуть. Таким чином, у липні українці відзначать чимало професійних свят та слов’янське свято Івана Купала. Читайте в матеріалі докладніше про те, скільки буде вихідних днів у липні та які урочистості будемо відзначати.

Коли вихідні в липні 2018

У липні українці працюватимуть 22 дні. При цьому вихідних днів у липні 2018 вийде 9: це 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 липня. І хоча державних святкових вихідних не передбачається, ми зможемо відзначити чимало важливих дат.

Читайте також: Де погуляти в Києві

Свята в липні 2018

1 липня — День архітектури України та День Військово-морських Сил України

2 липня — День працівника державної податкової служби України

6 липня — День військ ППО Збройних Сил України

7 липня — День працівника природно-заповідної справи

8 липня — День рибалки

15 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

16 липня — День бухгалтера

29 липня — День флоту України

27 липня — День системного адміністратора

28 липня — День PR-фахівця

29 липня — День працівників торгівлі

Крім того, в ніч з 6 по 7 липня українці відзначають традиційне слов’янське свято Івана Купала, присвячене літньому сонцестоянню.

Читайте також: Чорниця: користь і протипоказання до вживання ягоди

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ.