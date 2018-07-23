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Телеканал СТБ / Сонцезахисні окуляри: трендові варіанти 2018 року

Сонцезахисні окуляри: трендові варіанти 2018 року

Телеканал СТБ

Літо вже щосили набирає обертів, а значить, пора замислитися про найпопулярніший аксесуар спекотної пори року — сонцезахисні окуляри. Окуляри 2018 задовольнять вимоги кожної модниці: різноманітні форми, оправи та кольори дозволять обрати найкращий варіант. Отже, як і раніше, актуальними будуть моделі «авіатори», «оверсайз» та «котяче око». Крім того, в тренді будуть окуляри sсi-fi, на створення яких дизайнерів надихнув фільм «Матриця».

Модні окуляри 2018: «авіатори»

«Авіатори», або «крапельки», не втрачають своєї актуальності та популярності у 2018 році. Ця модель підходить практично всім, доповнюючи і завершуючи стильний образ. Цього року трендовими будуть «авіатори» в металевій оправі та з кольоровими лінзами. Зверніть увагу на масивні «авіатори» синього кольору!

Сонцезахисні окуляри 2018: «оверсайз»

У 2018 році модель окулярів «оверсайз» може бути овальної, квадратної або прямокутної форми. А модною тенденцією стане масивна та груба оправа. Щодо кольору лінз, то тут вибір залишається за вами.

Окуляри 2018: «котяче око»

Окуляри моделі «котяче око» у 2018 році дозволять створити стильний та елегантний образ. Ці сонцезахисні окуляри чудово поєднуються як з невагомими сукнями, так і з класичними костюмами. Але найголовніше, що ці окуляри підійдуть практично будь-якій формі обличчя, вирівнюючи пропорції.

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Модні сонцезахисні окуляри: круглі

Дизайнери пропонують модницям у 2018 році придбати круглі окуляри, які можуть бути і з тонкою, і з масивної оправою. Колір скла переважно має бути дзеркальним, прозорим, коричневим або чорним.

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Сонцезахисні окуляри: дзеркальні

Неймовірно стильними й ефектними у 2018 році визнані окуляри із дзеркальним склом. Оправа для таких окулярів може бути роговою, мармуровою та декорованою квітами. Також популярними будуть кольорове скло та градієнт.

Модні окуляри sci-fi

У 2018 році sci-fi — це наймодніші окуляри. Така модель була у героїв усіма улюбленого фільму «Матриця», що й надихнуло дизайнерів на створення нового тренду. Ці окуляри можуть бути в спортивному стилі або можуть за формою нагадувати 3D-окуляри. Оправи у них допускаються і великі, і такі, що обрамляють тільки верх або тільки низ скла. Колір лінз може бути як класичним чорним або коричневим, так і кольоровим і навіть прозорим.

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