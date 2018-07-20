PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / 20 липня — Міжнародний день торта

20 липня — Міжнародний день торта

Телеканал СТБ

Всі ласуни точно знають яке свято відзначається в усьому світі 20 липня  Міжнародний День Торта! Як можна встояти й не відсвяткувати цю подію, навіть якщо ти не любиш солодке? Ми розповімо про свято Міжнародний День Торта все найцікавіше!

міжнародний день трорта

20 липня відзначається Міжнародний День Торта

Наприклад, ви знаєте, що слово “торт” походить від італійського слова “torta”? І перекладається воно як  хитромудрий. Адже і правда, на тортах завжди є якісь прикраси з крему, безліч коржів, начинки і т.д. Хитромудрості цьому красивому десерту точно не позичати.

Читайте також: Модні тренди літа 2018 року

А ось ідея святкувати Міжнародний День Торта прийшла в голову людям творчих професій. Художники, музиканти, кулінари і дизайнери вирішили, що святкування Міжнародного Дня Торта має символізувати мир і дружбу. Також організаторам та засновникам свята хотілося, щоб він об’єднував людей всіх національностей і релігій. Якщо подумати, то дійсно, що як не торт може служити такої меті. Коли до вас в гості приходить людина з тортом в руках, то це означає, що вона прийшла до вас з добром, радістю і задоволенням.

У святкуванні Міжнародного Дня Торта щорічно використовується різноманітна тематика. Наприклад в 2015 році організатори і учасники свята створювали торти на тему “Казка”. У 2014 році Міжнародний День Торта святкувався в форматі “Парад планет” і кожна з країн учасниць створила свій торт у вигляді окремої планети зі своїми проблемами і приводами для гордості. Перед цим (в 2013) Міжнародний День Торта був присвячений тематиці “Любові до навколишнього світу” і на тортах в основному зображували природу. А ось у 2012 році Міжнародний День Торта святкувався в концепції дня космонавтики.

Читайте також: Коли святкують День хрещення Київської Русі – України

Якщо ви вважаєте, що нерозумно святкувати такі свята, як Міжнародний День Торта, то ви помиляєтеся. У нашому повсякденному житті багато рутини і так хочеться позитивних емоцій і вражень. Порадуйте себе 20 липня і відсвяткуйте Міжнародний День Торта зі своїми близькими!

Відсвяткувати Міжнародний день торта можна приготувавши один з найсмачніших десертів. Наприклад сьогодні ми публікували рецепт пирога з малиною, який готується швидко і без випічки. Також можна приготувати чорничний торт за рецептом Тетяни Литвинової. Або вибрати щось хитромудре в нашій добірці креативних тортів. А якщо у вас немає часу на кулінарію, але ви загорілися відсвяткувати Міжнародний День Торта, то купіть ласощі в магазині, в наш час – це не проблема. А ще, як варіант, ви можете відсвяткувати це свято в одному з кафе чи ресторані, які славляться своєю випічкою. Адже тортом можна вважати і мафіни, і тістечка, і кекси, і навіть солодкі пироги.

До слова, сьогодні також святкується свято “День ходіння по бардюрам”. Якщо ви категорично проти тортів – тоді ви можете відзначити це свято, і розвиваючи рівновагу пройтися по всіх бардюр міста. Це так весело і по-дитячому.

Редакція stb.ua бажає вам смачного Міжнародного Дня Торта, а також миру, дружби й любові!

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати