Всі ласуни точно знають яке свято відзначається в усьому світі 20 липня — Міжнародний День Торта! Як можна встояти й не відсвяткувати цю подію, навіть якщо ти не любиш солодке? Ми розповімо про свято Міжнародний День Торта все найцікавіше!

Наприклад, ви знаєте, що слово “торт” походить від італійського слова “torta”? І перекладається воно як — хитромудрий. Адже і правда, на тортах завжди є якісь прикраси з крему, безліч коржів, начинки і т.д. Хитромудрості цьому красивому десерту точно не позичати.

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А ось ідея святкувати Міжнародний День Торта прийшла в голову людям творчих професій. Художники, музиканти, кулінари і дизайнери вирішили, що святкування Міжнародного Дня Торта має символізувати мир і дружбу. Також організаторам та засновникам свята хотілося, щоб він об’єднував людей всіх національностей і релігій. Якщо подумати, то дійсно, що як не торт може служити такої меті. Коли до вас в гості приходить людина з тортом в руках, то це означає, що вона прийшла до вас з добром, радістю і задоволенням.

У святкуванні Міжнародного Дня Торта щорічно використовується різноманітна тематика. Наприклад в 2015 році організатори і учасники свята створювали торти на тему “Казка”. У 2014 році Міжнародний День Торта святкувався в форматі “Парад планет” і кожна з країн учасниць створила свій торт у вигляді окремої планети зі своїми проблемами і приводами для гордості. Перед цим (в 2013) Міжнародний День Торта був присвячений тематиці “Любові до навколишнього світу” і на тортах в основному зображували природу. А ось у 2012 році Міжнародний День Торта святкувався в концепції дня космонавтики.

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Якщо ви вважаєте, що нерозумно святкувати такі свята, як Міжнародний День Торта, то ви помиляєтеся. У нашому повсякденному житті багато рутини і так хочеться позитивних емоцій і вражень. Порадуйте себе 20 липня і відсвяткуйте Міжнародний День Торта зі своїми близькими!

Відсвяткувати Міжнародний день торта можна приготувавши один з найсмачніших десертів. Наприклад сьогодні ми публікували рецепт пирога з малиною, який готується швидко і без випічки. Також можна приготувати чорничний торт за рецептом Тетяни Литвинової. Або вибрати щось хитромудре в нашій добірці креативних тортів. А якщо у вас немає часу на кулінарію, але ви загорілися відсвяткувати Міжнародний День Торта, то купіть ласощі в магазині, в наш час – це не проблема. А ще, як варіант, ви можете відсвяткувати це свято в одному з кафе чи ресторані, які славляться своєю випічкою. Адже тортом можна вважати і мафіни, і тістечка, і кекси, і навіть солодкі пироги.

До слова, сьогодні також святкується свято “День ходіння по бардюрам”. Якщо ви категорично проти тортів – тоді ви можете відзначити це свято, і розвиваючи рівновагу пройтися по всіх бардюр міста. Це так весело і по-дитячому.

Редакція stb.ua бажає вам смачного Міжнародного Дня Торта, а також миру, дружби й любові!

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