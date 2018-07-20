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Телеканал СТБ / Місячний календар садівника-городника на липень 2018 року

Місячний календар садівника-городника на липень 2018 року

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Місячний посівний календар садівника-городника на липень 2018 року ви знайдете в нашому матеріалі. Ми розповімо, коли краще сіяти, збирати й удобрювати ягоди, овочі, фрукти, садові рослини. Читайте, коли необхідно займатися садом і городом в липні 2018.

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Місячний посівний календар садівника-городника на липень 2018 року

13 липня – спадаючий Місяць. Не рекомендовано здійснювати посіви і посадки. Краще збирати зернові та коренеплоди, косити, проводити обприскування. Можна також підстригти кущі та дерева, провести прополку. Посадіть селеру, редис, цибулинні, проведіть щеплення дерев і ягідних кущів.

46 липня – рекомендують заготовляти варення і соління. Хороший період для культивації, поливу і внесення добрив. Сприятливий час, щоб збирати урожай коренеплодів, фруктів, ягід, лікарських та ефіроолійних культур, здійснювати сушку овочів і фруктів.

79 липня – під час спадаючого Місяця рекомендують садити коренеплоди, бульбові і цибулинні культури. Займіться підстриганням чагарників і дерев.

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1012 липня – не бажано садити й пересаджувати трав’янисті культури. У цей час корисно видаляти зайві пагони, займатися покосом і прополкою. Заготовте зелень і лікарські трави. Зараз потрібно збирати все, що зберігатися недовго.

1315 липня – бажано не займатися посадкою і посівом садово-городніх культур. Вдалий час, щоб боротися зі шкідниками, а також для збору насіння соняшнику.

1618 липня – не пересаджуйте і не саджайте фруктові дерева і овочі. У цей час добре приживуться виткі рослини.

1921 липня – посадіть кісточкові фруктові дерева, вони добре приживуться. Розмножуйте рослини корінням, збирайте трави. Посадіть капусту, помідори, огірки, перець, гарбуз. Займіться щепленням, добривом, поливом та знищенням шкідників.

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2224 липня – сприятливий період, щоб посадити зелень, цибулю, часник, перець, лікарські трави. У цей час добре садити домашні квіти, вони розквітають швидше. Зберіть овочі, ягоди, фрукти та насіння.

2527 липня – дуже добре садити й пересаджувати грушеві та сливові дерева. Сприятливий час для розпушування, внесення добрив, щеплення дерев і покосу. В повний Місяць краще нічого не садити.

2830 липня – зберіть зернові та коренеплоди. Корисно зайнятися посадкою селери, цибулинних, редиски. Вдалий час для заготівлі солінь і варення.

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