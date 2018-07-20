28 липня українці відзначають День хрещення Київської Русі – України. Це свято в Україні покликано нагадувати про значення православних традицій в історії та розвитку українського суспільства. Як відзначать День хрещення Київської Русі – України 2018 року – читайте в матеріалі.

День хрещення Київської Русі – України було встановлено 25 липня 2008 року, після того, як тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ «Про День хрещення Київської Русі – України», згідно з яким відзначати цей день прийнято щороку 28 липня, в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

Інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви повідомляє, що цього року відзначається не тільки 1030-та річниця прийняття Хрещення, а й 30-та річниця відновлення чернечого життя в Києво-Печерській лаврі.

Як відзначать День хрещення Київської Русі – України 2018 року 27 та 28 липня з нагоди Дня Хрещення Русі та пам’яті святого благовірного князя Володимира відбудуться урочисті богослужіння на Володимирській гірці та у Святій Лаврі. У зв’язку з цим, 27 числа на Володимирській гірці пройде урочистий подячний молебень, де можна буде вклонитися семи великим святиням. Молебень розпочнеться о 13:00, а після його завершення, о 13:30, відбудеться урочистий Велика хресна хода від Володимирської гірки до Києво-Печерській лаврі, де почнеться урочисте всенічне бдіння. Святині, мощі і чудотворні ікони будуть цілодобово доступні в Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Наступного дня, 28 липня, о 9:00 на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври розпочнеться урочиста Божественна літургія, яку очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій. Цього дня всі охочі зможуть сповідатися і причаститися Святих Христових Таїн. Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.