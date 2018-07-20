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Телеканал СТБ / Фільми 2018: що дивитися в кінотеатрах Києва в липні

Фільми 2018: що дивитися в кінотеатрах Києва в липні

Телеканал СТБ

Які новинки в кіно дивитися в липні 2018 року? Коли вам набридне лежати на пляжі, хапайте холодну колу і біжіть у кіно, тим паче, в липні виходить стільки довгоочікуваних фільмів. Ми в редакції сайту СТБ підготували для вас кіноафішу, в якій ви дізнаєтеся, які новинки кіно вийдуть на екрани в липні 2018.

Людина-мураха і Оса

Жанр: фантастика, екшн

Країна: США

Тривалість: 2:05

Цей фільм – ювілейна, 20-та картина по всесвіту Marvel. У Скотта Ленга, супергероя Людини-мурахи, нова небезпечна місія. Йому знову доведеться надіти свій суперкостюм, що дозволяє йому збільшуватися і зменшуватися до будь-яких розмірів. Тепер йому не тільки доведеться боротися зі злом, а й знайти спільну мову з новою напарницею – хороброю Осою.

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Монстри на канікулах 3: Море кличе

Жанр: мультфільм, сімейний

Країна: США

Тривалість: 1:35

Дракула разом зі своїми друзями, дочкою Мейвіс і онуком Деннісом вирушають у круїз на розкішному лайнері. Божевільні розваги на будь-який смак: монстрованни, лунобаскетбол та багато іншого. Біда прийшла звідки не чекали – Дракула закохується в капітана корабля – загадкову Еріку. Однак Мейвіс знає, що Еріка не та, за кого себе видає, і знає жахливу таємницю, яка може поставити під загрозу існування всіх монстрів.

Неймовірні пригоди Факіра

Жанр: комедія, пригоди

Країна: Франція

Тривалість: 1:37

Найбільша і найпристрасніша любов індійця Анджа – ІКЕА. Щоб дістати бажані меблі, він вирішує не бути жебраком і стає вуличним факіром і кишеньковим крадієм. Нарешті він на крок наблизився до мрії та заробив на квитки до Парижа, де насамперед відправився в магазин ІКЕА. Там він познайомився з дівчиною, домовився з нею про побачення, але наступного ранку прокинувся в… Англії. На цьому пригоди Анджа тільки почалися.

Клуб молодих мільярдерів

Жанр: трилер, драма, біографія

Країна: США

Тривалість: 1:40

1980-ті, група молодих і заможних хлопців наважується на аферу з метою отримання значної суми грошей. Однак їхні махінації піддають величезній небезпеці не тільки їх, а й їхніх близьких. Історія основана на однойменному серіалі 1987 року.

Місія нездійсненна: Фолаут

Жанр: трилер, бойовик

Країна: США

Тривалість: 2:27

Шоста за рахунком частина франшизи «Місія нездійсненна», в головній ролі залишився Том Круз. Спецагент Ітан Хант разом зі своєю командою і союзниками змушений йти наввипередки з часом, щоб черговий раз врятувати світ, застерегти його від катастрофи і впоратися з нездійсненною місією.

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