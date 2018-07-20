Ми підготували афішу концертів у Києві на липень 2018, щоб ви могли вибрати найбільш цікавий для вас захід. У самий розпал літа слід розважатися на повну, а концерти – ідеальний спосіб привнести в своє життя позитивні та яскраві емоції. Читайте афішу концертів у Києві на липень 2018 від редакції сайту STB.UA.

Atlas Weekend 2018

Коли: 3 липня – 8 липня

Де: ВДНГ

Вартість квитків: 3 липня – безкоштовно, 4–8 липня – від 1000 до 6000 грн

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Джаз на пляжі – Nat King Cole & Nina Simone

Коли: 5 липня 20:00–22:00

Де: Південний берег Києва, Труханів острів

Вартість квитків: 300–400 грн

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Instrumental Smooth Jazz

Коли: 10 липня 20:00

Де: Carribean Club

Вартість квитків: від 120 грн

Джаз на терасі – Louis Armstrong and Ella Fitzgerald

Коли: 11 липня 20:00

Де: В12, вул. Десятинна, 12

Вартість квитків: 200–400 грн

FINK

Коли: 18 липня 20:00

Де: «Зелений театр», Паркова дорога, 2

Вартість квитків: від 759 грн

Keith Dunn (USA) – Mіssy Sippy Blues & Roots Festival

Коли: 22 липня 20:00

Де: «Мистецький арсенал», вул. Лаврська, 12

Вартість квитків: від 350 грн

Симфонічний The Beatles

Коли: 24 липня 19:00

Де: «Roof», вул. Січових стрільців, 37–41

Вартість квитків: від 200 грн

UPARK Festival 2018

Коли: 25–26 липня

Де: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

Вартість квитків: від 1430 грн

Warhaus

Коли: 28 липня

Де: «Зелений театр», Паркова дорога, 2

Вартість квитків: від 599 грн

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