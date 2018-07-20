Ми підготували афішу концертів у Києві на липень 2018, щоб ви могли вибрати найбільш цікавий для вас захід. У самий розпал літа слід розважатися на повну, а концерти – ідеальний спосіб привнести в своє життя позитивні та яскраві емоції. Читайте афішу концертів у Києві на липень 2018 від редакції сайту STB.UA.
Atlas Weekend 2018
Коли: 3 липня – 8 липня
Де: ВДНГ
Вартість квитків: 3 липня – безкоштовно, 4–8 липня – від 1000 до 6000 грн
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Джаз на пляжі – Nat King Cole & Nina Simone
Коли: 5 липня 20:00–22:00
Де: Південний берег Києва, Труханів острів
Вартість квитків: 300–400 грн
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Instrumental Smooth Jazz
Коли: 10 липня 20:00
Де: Carribean Club
Вартість квитків: від 120 грн
Джаз на терасі – Louis Armstrong and Ella Fitzgerald
Коли: 11 липня 20:00
Де: В12, вул. Десятинна, 12
Вартість квитків: 200–400 грн
FINK
Коли: 18 липня 20:00
Де: «Зелений театр», Паркова дорога, 2
Вартість квитків: від 759 грн
Keith Dunn (USA) – Mіssy Sippy Blues & Roots Festival
Коли: 22 липня 20:00
Де: «Мистецький арсенал», вул. Лаврська, 12
Вартість квитків: від 350 грн
Симфонічний The Beatles
Коли: 24 липня 19:00
Де: «Roof», вул. Січових стрільців, 37–41
Вартість квитків: від 200 грн
UPARK Festival 2018
Коли: 25–26 липня
Де: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського
Вартість квитків: від 1430 грн
Warhaus
Коли: 28 липня
Де: «Зелений театр», Паркова дорога, 2
Вартість квитків: від 599 грн