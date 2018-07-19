Тайське смажене морозиво – один з яскравих прикладів екзотичності та дивацтва страв цієї азіатської країни. Як приготувати тайське смажене морозиво у домашніх умовах? Виявляється, все не так складно, як може здатися. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів та зовсім небагато часу. Розповідаємо, як приготувати тайське смажене морозиво у домашніх умовах.
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Інгредієнти:
- будь-яке вершкове морозиво
- 3 яйця
- кокосова стружка
- панірувальні сухарі
Спосіб приготування:
- Заморозити морозиво до максимального стану. Для цього необхідно налаштувати морозильну камеру на мінімальну температуру.
- Підготувати панірування: в одну мисочку висипати кокосову стружку, в другу – панірувальні сухарі, в третю – збиті яйця.
- Дістати морозиво та нарізати його на порції.
- Максимально швидко запанірувати морозиво. Для цього потрібно спочатку опустити його в кокосову стружку, потім в яйце і у панірувальні сухарі.
- Розкласти морозиво по тарілці та відправити в морозилку приблизно на півгодини.
- Рафіновану соняшникову олію добре розігріти у фритюрі (якщо немає фритюру, налити масло у каструльку, стільки, скільки потрібно, аби покрити морозиво).
- Морозиво дістати з морозилки і кожну порцію занурити у киплячу олію секунд на 30, аби скоринка стала золотистою.
- Подавати тайське смажене морозиво з улюбленими топпінгом, фруктами та м’ятою.
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