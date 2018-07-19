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Телеканал СТБ / Салати: топ-10 рецептів на літо з сезонних продуктів

Салати: топ-10 рецептів на літо з сезонних продуктів

Телеканал СТБ

У найбільш сонячну пору року хочеться менше їсти важких, жирних і смажених страв, і більше – свіжих сезонних овочів і фруктів. Запастися вітамінами на весь рік без шкоди для фігури допоможуть смачні літні салати! Прості рецепти літніх салатів із сезонних продуктів – у нашому матеріалі.

Салат з молодим горошком

летние салаты

Складові:

  • 1520 редисок
  • 3 огірки
  • по 3 гілочки кропу і петрушки
  • 4 ст. л. свіжого очищеного зеленого горошку
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Редиску нарізати на четвертинки, огірки – півкільцями. Кріп і петрушку порубати.
  2. Змішати овочі в салатнику. Додати зелений горошок. Посолити і поперчити за смаком. Заправити олією.

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Салат з локшиною з цукіні та помідорами чері

салаты на лето

Складові:

  • 2 цукіні
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ст. л. меду
  • ½ червоної цибулини
  • ½ ріпчастої цибулини
  • 200 г помідорів чері
  • 150 г козячого сиру або бринзи
  • ½ банки оливок без кісточок
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Цукіні нарізати тонкими смужками. Часник подрібнити і злегка обсмажити на оливковій олії. Додати смужки цукіні та обсмажити до м’якості. Посолити, поперчити, змішати з медом і перекласти в ємність для салату.
  2. Поки локшина з цукіні остигає, нарізати півкільцями обидва види цибулі. Помідори чері нарізати на половинки. Сир нарізати кубиками або розім’яти.
  3. Додати цибулю, помідори, сир і оливки до цукіні. Перемішати і заправити оливковою олією за смаком.

Салат з картоплею і тунцем

салаты из летних продуктов

Складові:

  • 1 банка тунця у власному соку
  • 3 великі картоплини
  • 2 помідори
  • 2 яйця
  • 150 г замороженої стручкової квасолі
  • ½ пучка листя салату
  • 15 мл гірчиці
  • 2 ст. рослинної олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Картоплю, стручкову квасолю і яйця в окремих ємностях зварити до готовності. Картоплю нарізати кубиками середнього розміру. Яйця нарізати на четвертинки.
  2. Помідори нарізати дольками. Тунець розім’яти виделкою. Листя салату порвати.
  3. Змішати всі інгредієнти в салатнику, посолити і поперчити. Гірчицю змішати з олією і заправити страву.

Салат з буряка з волоськими горіхами

легкие салаты

Складові:

  • 2 відварені буряка
  • 23 зубчики часнику
  • 100 г волоських горіхів
  • 75 г чорносливу
  • 2 ст. л. майонезу
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Буряк почистити і натерти на крупній тертці. Часник подрібнити. Чорнослив дрібно нарізати.
  2. Горіхи порубати і злегка обсмажити на сухій сковороді.
  3. Змішати тертий буряк, часник, чорнослив і горіхи. Посолити, заправити майонезом і ретельно перемішати.

Салат з кавуном і руколою

летние салаты из сезонных продуктов

Складові:

  • 300 г м’якоті кавуна
  • ½ пучка руколи
  • 2 огірки
  • 10 помідорів чері
  • ½ банки чорних оливок без кісточок
  • ½ червоної цибулини
  • 100 г сиру фета
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Кавун нарізати трикутниками. Огірки і цибулю нарізати півкільцями. Томати чері та оливки розрізати на половинки. Сир нарізати кубиками.
  2. Змішати всі інгредієнти. Додати руколу. Посолити і поперчити. Заправити оливковою олією.

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Салат з броколі, яблуком і родзинками

овощные салаты

Складові:

  • 2 невеликі головки капусти броколі
  • 1 морква
  • 1 яблуко
  • ¼ цибулини
  • 100 г волоських горіхів
  • 100 г родзинок або сушеної журавлини
  • Сіль, перець

Для заправки:

  • 100 г сметани
  • 100 г майонезу
  • 1 ст. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

  1. Броколі розібрати на суцвіття, обдати окропом і нарізати. Моркву натерти на тертці. Цибулю дрібно порубати. Яблуко нарізати невеликими шматочками.
  2. Горіхи злегка підсушити на сухій сковороді. Змішати всі інгредієнти в глибокій ємності і приправити за смаком.
  3. Для соусу з’єднати сметану, майонез і сік лимона. Ретельно перемішати і заправити салат.

Салат із запеченими баклажанами і солодким перцем

простые рецепты салатов

Складові:

  • 2 середні баклажани
  • 1 солодкий червоний болгарський перець
  • 1 морква
  • 3 помідори
  • 3 гілочки петрушки
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ч. л. сушеного чебрецю
  • 1 ст. л. соку лимона
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Баклажани нарізати кружечками і викласти на змащене олією деко. Солодкий перець нарізати кубиками і додати до баклажанів. Посипати овочі сіллю і чебрецем та запікати до м’якості близько 20 хв. при 180 °С.
  2. Моркву натерти на тертці. Помідори нарізати кубиками. Часник подрібнити. Петрушку крупно порубати.
  3. Змішати підготовлені овочі та зелень. Заправити лимонним соком і оливковою олією. Прибрати в холодильник на 1 год., щоб салат настоявся.

Салат з двох видів капусти з гарбузовим насінням

Cabbage carrot pumpkin seed slaw

Складові:

  • 200 г червонокачанної капусти
  • 200 г білокачанної капусти
  • 1 морква
  • 1 зелене яблуко
  • ½ пучка петрушки
  • 100 г очищеного гарбузового насіння
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 2 ст. л. меду
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Капусту нашаткувати. Моркву і яблуко натерти. Петрушку дрібно порубати. Змішати всі овочі і додати гарбузове насіння.
  2. Для заправки з’єднати яблучний оцет, мед і рослинну олію. Полити салат і перемішати.

Табуле з булгуром

Tabbouleh salad with bulgur and parsley.

Складові:

  • 60 г булгура
  • 2 помідори
  • 1 огірок
  • 2 пучка петрушки
  • ½ пучка м’яти
  • 2 стебла зеленої цибулі
  • Кілька салатних листів
  • Сік ½ лимона
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Крупу зварити, як зазначено на упаковці.
  2. Помідори і огірки нарізати кубиками. Петрушку, м’яту і цибулю дрібно порубати. Листя салату порвати.
  3. Для заправки з’єднати сік лимона і оливкову олію. Змішати булгур, овочі та зелень. Посолити, поперчити і заправити. Прикрасити листочками м’яти.

Салат з полуницею і шпинатом

топ 10 салатов

Складові:

  • 1 великий пучок свіжого листя шпинату
  • 300 г полуниці
  • 50 г мигдальних пелюсток
  • 1 ст. л. соку лимона
  • 2 ст. л. бальзамічного оцту
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Полуницю нарізати невеликими шматочками та змішати з листям салату і мигдальними пластівцями.
  2. Посолити, скропити соком лимона і полити бальзамічним оцтом.

Смачного!

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