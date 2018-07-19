Вся Україна з нетерпінням чекала безвізового режиму з Європою. І ось настав цей час. Ми розповіли вам правила безвізового режиму, які потрібно знати. А тепер хочемо показати 10 найкрасивіших пляжів Європи, на яких варто побувати. Ось наприклад, як ви гадаєте, в якій країні, на думку відомого британського туристичного видання, є найкрасивіший і найбільш безтурботний пляж в Європі (і це не Іспанія, Греція чи Італія)? Читайте в матеріалі!

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Згідно з видавництвом Lonely Planet – одним з перших офіційних видавництв, що випускають путівники для небагатих туристів, – найкрасивіший та найбільш ідилічний в Європі пляж – у Чорногорії. Розташований в бухті на Адріатичному морі у формі півмісяця, пляж є одним з прихованих дорогоцінних каменів Чорногорії.

Пляж Яз (Jaz Beach), де можна викупатися в променях сонця, простягається на 1 210 метрів. Незважаючи на свою відносну непопулярність серед туристів (принаймні поки що), він обігнав відомі пляжі Іспанії, Португалії та Греції за своєю красою й умиротворенням.

Найкращі піщані пляжі Європи

Ось 10 найкращих пляжів Європи, згідно з відомим британським туристичним видавництвом:

1. Пляж Яз (Jaz Beach), Чорногорія

Розташований цей пляж поруч із містом Будва. Він досить популярний серед місцевих жителів, але має невелику популярність серед туристів із західної Європи, оскільки більшість з них надають перевагу вже відомим пляжам, яких простіше дістатися.

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Щоб дістатися до цього пляжу, потрібно зробити декілька додаткових зусиль – не дуже багато літаків прилітає прямо в найближчий аеропорт Тіват (Tivat Airport). І все ж зусилля того варті, особливо для тих, хто любить пригоди і святкову атмосферу.

Влітку тут влаштовують щорічний фестиваль танцю біля моря (Sea Dance Festival), який 2014 року був визнаний найкращим фестивалем середніх розмірів у Європі.

2. Пеніше (Peniche), Португалія

У цьому місті проживає всього 15 000 жителів. Переважно люди тут займаються рибальством, але місто також відомо своїми довгими пляжами і неслабкими вітрами, які створюють хвилі, – ідеально для шанувальників серфінгу і бодібордингу.

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Можливо, тут не найпривабливіші пляжі в Португалії, але туристи приїжджають саме сюди, на атлантичне узберіжжя, заради гострих відчуттів.

Тут також є пляжі зі спокійними водами, які чудово підходять для відпочиваючих з дітьми.

3. Пляж Родінара (Rondinara Beach), Корсика, Франція

Цей пляж потрапив до нашого списку не дарма – його часто називають найкращим пляжем Франції.

Пляж, що розташований у затоці Родінара, користується великою популярністю серед туристів і є місцем, де часто зупиняються заможні відпочиваючі, які люблять влітку перетинати Середземне море на своїх великих яхтах.

Місце, в якому розташований пляж, дозволяє дітям купатися в чистих мілких бірюзових водах.

4. Кала-Голорітце (Cala Goloritze), Сардинія, Італія

На Середземному острові Сардинія можна знайти багато піску вздовж берегової лінії, але Cala Goloritze славиться завдяки своїм кришталево чистим водам і навколишнім середовищем.

Пляж розміщений на півночі острова і колись називався італійською національною пам’яткою.

Але потрапити сюди можна тільки на човні або пішки близько 90 хвилин вузькою стежиною.

5. Пляж Вік (Vik), Ісландія

Це, мабуть, найнезвичайніший пляж у списку. Тут, в південній частині Ісландії, в найвологішому місці країни, можна знайти вулканічні чорні піски і води, які далеко не бірюзові.

Ті, хто прибув на берег Атлантичного океану і зупинився поблизу Рейнісдрангара – базальтових колон, що піднімаються прямо з океану, – не забудуть те, що побачили, оскільки це справляє сильне враження.

Один з відомих американських журналів Islands Magazine назвав Вік одним з найкрасивіших пляжів на планеті.

6. Пляж Бентем-Біч (Bantham Beach), Англія, Велика Британія

Біля гирла річки Ейвон (Avon) розташований пляж Bantham Beach, який у Великій Британії вважається найкращим пляжем для сімейного відпочинку, а також для любителів серфінгу. Серферам сподобаються великі хвилі, а сім’ї оцінять навколишню природу – піски, дюни і літоралі.

З пляжу відкривається гарний краєвид на узбережжя затоки Бігбері (Bigbury Bay), де також можна зупинитися і відпочити. Це місце під час припливів відрізається від материка. Варто відзначити, що тут зупинялися такі видатні особистості, як Агата Крісті, принц Едуард VIII, колишній король Великої Британії і його дружина Уолліс Сімпсон.

7. Пляж затоки Сендвуд (Sandwood Bay), Шотландія, Велика Британія

Спочатку варто зазначити, що води Північної Шотландії досить холодні, і це незважаючи на Гольфстрім – теплу морську течію, що йде з Атлантичного океану.

Потрапити на пляж затоки на околиці Шотландії досить непросто. Пляж затоки Сендвуд розташований за 6,5 км від найближчої дороги, тому, аби його дістатися, доведеться пройти звивистою стежкою, що веде через болота і трав’янисті піщані дюни.

Пляж з рожевим піском оточений скелями. Позаду пляжу можна побачити прісноводне озеро, а попереду – величезні води, що йдуть до самої Арктики.

Скупатися тут навряд чи вдасться, але насолодитися природою можна вдосталь. Сюди приїжджають з найвіддаленіших куточків світу, щоб сфотографувати всю красу місцевого ландшафту.

8. Кала Макарейа (Cala Macarella), Менорка, Іспанія

Відпочиваючі полюбляють відвідувати цей пляж на іспанському острові Менорка (на південь від Майорки), щоб погрітися в променях сонця і поплавати в кришталево чистих водах.

Менорка вважається чудовим місцем для сімейного відпочинку. Тут є і незвідані пляжі, і тихі курорти, і гарні місця для заняття снорклінгом – плаванням з маскою і дихальною трубкою.

Кала-Макарейя – це бухта, що має форму підкови. Вона вкрита соснами, скелями і кам’яними дубами, а також білосніжними пісками, які оточують бухту.

9. Пляж Вутумі (Voutoumi), острів Антипаксі, Греція

Антипаксі є найменшим з Іонічних островів і він може здивувати будь-якого туриста своїми пляжами – вони всі прекрасні, і ви насилу будете згадувати, чи бачили коли-небудь пляж, кращий за ті, що є тут.

Сюди можна дістатися катером або рейсовим поромом. Весь острів можна обійти пішки, оскільки його розмір приблизно 3 на 4 км. Тут не багатолюдно, тому що місцевих жителів всього 20.

Тут дуже красиво: земля багата виноградниками, фруктовими садами і польовими квітами. Морська вода переливається різними фарбами. Вам сподобається купатися у водах Вутумі та відпочивати на безлюдному березі.

Ви зможете тут перекусити в маленькій таверні, яка знаходиться недалеко від пляжу і звідки відкривається прекрасний краєвид на море. Кажуть, тут подають найсмачніших кальмарів.

10. Куршська коса, Литва

Відразу варто зазначити, що смужка землі, яка розділяє Балтійське море і Курську затоку, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Смуга, що йде від Литви до Росії (її довжина 96 км, а ширина 2,5 км), є одним довгим пляжем з дрібним піском. Це чудове місце для тих, хто хоче усамітнитися. Навколо можна спостерігати пишні ліси, а луки тут ваблять велику кількість диких птахів, що зробили це місце просто раєм для будь-якого орнітолога.

Також на Куршській косі можна побачити неймовірно красиву картину – найбільші в Європі рухомі піщані дюни, які є тут з доісторичних часів.

За дюнами ретельно стежать і охороняють від ерозій.

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