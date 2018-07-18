Куди піти на вихідних 21–22 липня 2018 року

Літо – не час сумувати. Тому швиденько читайте добірку редакції сайту СТБ і дізнайтеся, куди піти в Києві на вихідних, щоб не просидіти вдома. Афіша заходів у столиці на вік-енд 21–22 липня допоможе вам вибрати найкращий варіант, щоб чудово провести вільний час.

NRJ Live Party в Sky Family Park

21 липня 19:00

Sky Family Park, просп. Генерала Ватутіна, 2

Вартість: 150 грн

На цій крутій літній тусовці ви побачите і почуєте популярних зірок української естради – MOZGI, суддю «Х-фактор» NK, Дениса Реконвальда, DJ Nana. Артисти почнуть виступати о 19:00. Ведучими музичного заходу будуть відомі за Let’s Go! Show Саша, Маша і Френк. Також ви зможете насолодитися смачними коктейлями в місцевому барі.

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Кураж Базар «Friends» edition

21–22 липня

Кураж базар, вул. Біломорська, 1а

Вартість: 100 грн

Любите серіал «Друзі»? Жодного разу його не дивилися і навіть не чули про таке? Все це не так важливо. Тому що в ці вихідні абсолютно будь-якій людині сподобається на цьому заході. Тут буде смачна їжа, класна музика, багато веселих людей, крутий одяг і ще багато цікавих розваг для цінителів хорошого відпочинку. Приходьте, і ви точно захочете подивитися культовий серіал.

Keith Dunn (Blues, USA)

22 липня

Мистецький арсенал, вул. Лаврська 10-12

Вартість: 350–450 грн

Кіт Данн майже півстоліття виконує блюз і радує цінителів прекрасного. Уже цієї суботи талановитий музикант зіграє свої неповторні мелодії за участю українських гітаристів Макса Ватутіна і Макса Таврійського, а також барабанщика Дениса Сидоренка.

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Літньо-осінній обмін дитячими речами

22 липня

вул. Григорія Сковороди, 2

Реєстрація: https://www.facebook.com/events/215585462386288/

Обмін речами – що може бути кориснішим? Організатор цієї акції пропонує приносити речі, з яких виросла ваша дитина. Проте ставитися потрібно з усією відповідальністю: не беріть одяг, який своїй дитині ви б не наділи. На цій зустрічі пропонують обмінюватися літніми та осінніми речами, книгами та іграшками для дітей до 5 років.

Ніч кіно Квентіна Тарантіно

21–22 липня

Циферблат, вул. Володимирська, 49А

Вартість: 130 грн

Цими вихідними ви насолодитеся такими шедеврами кінематографу від знаменитого Квентіна Тарантіно: «Кримінальне чтиво», «Скажені пси», «Чотири кімнати». У вартість квитка входять печиво, чай, кава, затишні крісла з пледами та, звичайно ж, приємна атмосфера і найкраща компанія однодумців.

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