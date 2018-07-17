Сьогодні 65-й день як Олег Сенцов голодує в російській колонії. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу на підтримку режисера читають уривки з його творів. Дивіться відео, в якому журналіст «Вікна-новини» Олена Лунькова читає епізод твору Олега Сенцова «Заповіт».

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Алена Лунькова впевнена, спецпроект телеканалу СТБ важливий для допомоги українським політв’язням в Росії.

«Мені здається, це те єдине і мале, що ми можемо зробити для того, щоб якось якщо не посприяти, то прискорити цей процес обміну наших полонених в Росії».

Щоб підтримати Олега, Олена вибрала уривок з його твору «Заповіт».

«У мене такі ж були відчуття, «як це – людина була і її вже немає?». Тому я і обрала цей уривок, тому що дуже страшно – зараз Сенцов є, а потім його може не бути».

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Video: Олег Сенцов: Олена Лунькова читає уривок із твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 64 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Журналіст Олена Лунькова читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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