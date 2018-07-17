Чим корисна чорниця? Чи є шкода від цієї ягоди? Яка калорійність у чорниці та в якій кількості можна їсти ягоду? Відповіді на всі ці питання ви знайдете, прочитавши наш матеріал.
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Користь чорниці
- Листя та ягоди чорниці використовуються при лікуванні та профілактиці деяких хвороб. Наприклад, при застуді — вітаміни, які містяться в ягоді, зміцнюють імунітет.
- Антиоксиданти на клітинному рівні впливають на злоякісні пухлини, тим самим не дозоляючи їм розвиватися.
- Ягода має протизапальні властивості й використовується при лікуванні жовчного міхура та захворювань печінки.
- Чорниця застосовується при лікуваннях очних захворювань — при кон’юнктивіті рекомендують з’їдати по столовій ложці свіжої або сухої чорниці кожен день.
- Сушені ягоди також добре допомагають при циститі та діареї.
- Чорниця здатна уповільнити старіння організму — вона виводить з нього шлаки й сприяє омолодженню.
- Ще ця ягода чудово зволожує шкіру, тому часто застосовується в косметології.
- Чорниця — ідеальний дієтичний продукт: в 100 грамах міститься всього 44 кал.
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Протипоказання до вживання чорниці
- Якщо у вас алергія на чорницю, вживати ягоду можна.
- При всій користі від чорниці їсти її в необмеженій кількості не варто — більше 0,5 кг в день може привести до розладів шлунка. Також при переїданні вона може викликати алергію.
- Чорницю також краще не їсти з іншими ягодами, особливо з полуницею, малиною і суницею. Це може призвести до розладів шлунка.
- Чорниця — ягода дика, і збирати її потрібно тільки в екологічно чистих місцях, оскільки вона здатна накопичувати радіацію.
- Протипоказано їсти ягоду тим, хто страждає сечокам’яною хворобою, захворюванням підшлункової залози й панкреатитом.
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