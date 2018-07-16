СТБ покаже популярний польський серіал «Медики»

23 липня в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра популярного польського серіалу «Медики». Головна героїня Аліссія – амбітна і молода дівчина-хірург. Вона впевнена, що на неї чекає успішна кар’єра і щаслива сім’я з коханим Кшиштофом. Однак у долі стосовно цього свої плани.

З понеділка по п’ятницю о 19:00 глядачі СТБ спостерігатимуть за інтригами у торуньській лікарні «Коперник», куди повертається головний хірург однієї з клінік у Варшаві – Кшиштоф. Іменитий доктор разом з талановитою асистенткою Аліссією прибуває на прохання свого університетського друга і головного хірурга Торуня – Леона. Крім спільного покликання, Кшиштофа і Аліссію давно пов’язують романтичні стосунки. Чоловік мріє, аби кохана народила йому дитину, і готовий на все, аби вона залишилася з ним назавжди. Через почуття власності герой зраджує Аліссію та намагається поставити хрест на кар’єрі дівчини. Дізнавшись про це, вона розриває заручини і завдяки щасливому випадку стає співробітницею лікарні «Коперник».

Тут вона знайомиться з медсестрою Сільвією, гінекологом Петром і красенем-хірургом Максом. Її колеги щодня борються не тільки зі смертю, а й зі своїми слабкостями і повсякденними проблемами. Аліссія і не підозрює, що незабаром хтось із її нових знайомих стане другом, ворогом і, можливо, навіть… коханцем!

«Аліссія – звичайна дівчина, у якої є незвичайна пристрасть – хірургія. Вона любить те, що вона робить, і не бачить свого життя без медицини. Аліссія дізнається, що її мрія стати фахівцем в галузі трансплантології може ніколи не здійснитися, а наречений Кшиштоф зрадив її. Замість відчаю вона починає нову главу. У міській лікарні «Коперник» у неї з’являється шанс на професійний розвиток і нове кохання…» – розповідає польська акорка Магдалена Ружчка про свою героїню.

Творці серіалу розповіли, що сценарій написаний на основі реальних історій, які були підслухані у польських лікарнях. Виконавці головних ролей ретельно готувалися до зйомок, спостерігаючи за роботою реальних лікарів – це допомогло їм максимально передати в кадрі емоції, які щодня доводиться переживати медикам, що рятують пацієнтів від смерті.

«Якось я півтори години провів в операційній, слідкуючи за кожним рухом хірурга. Мене проінструктували, як правильно поводитися, і довірили перерізати нитку, якою зшивали рану. Мені вдалося це зробити лише з третьої спроби! Решта докторів подумали, що я якийсь студент. У минулому я спортсмен і був упевнений, що дуже витривалий. Але таким втомленим, як після тієї операції, я не почувався ніколи – мені здавалося, що вона тривала вічність», – згадує Войцех Зелінські, серіальний хірург Даніель.

«Перед початком роботи над серіалом я вивчала поведінку лікарів. Відвідувала лікарні та спостерігала, як хірурги поводяться на брифінгах, і як в операційних. Я провела сто днів на знімальному майданчику. Постійно ходила в халаті, намагалася весь час передбачити, як можу допомогти тому чи іншому пацієнтові. Я дійсно відчувала себе лікарем», – згадує акторка Магдалена Ружчка.

За словами Дороти Чамчик, продюсера «Медиків», такі серіали знімати дуже дорого і складно.

«Медичні серіали святкують тріумф у всьому світі протягом багатьох років, – зазначає Дорота, – але це не тільки популярний жанр, а й складний. І неймовірно дорогий тип серіалу. Щоб поєднати медичну достовірність з привабливістю вигаданого сюжету, потрібен досвід і ретельна підготовка. Я вірю, що температура, тиск і серцебиття команди «Медиків» перемістилися на екран, і серіал не розчарує аудиторію».

Цікаві факти:

«Медики» – перший польський серіал про лікарів, який отримав величезний успіх і став популярний в інших країнах світу. Права на трансляцію викупив також відомий американський канал V-Me!TV.

Ролі пацієнтів на операційних столах «виконували» спеціальні манекени. У кадрі актори проводили з ними всі хірургічні маніпуляції, які роблять справжні лікарі.

Щоб максимально вжитися у ролі хірургів, актори часто були присутні під час операцій у лікарнях.

У знімальної групи було кілька медичних консультантів, які пояснювали, чи можливі ті чи інші ситуації у реальному житті.

Серіальна лікарня «Коперник» насправді є виставковим центром «Парк» у Торуні.

У серіалі було задіяно близько 500 акторів.

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