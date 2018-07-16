Гороскоп на тиждень з 16 липня по 22 липня 2018 року допоможе кожному знаку зодіаку спланувати цей тиждень з максимальною користю для себе. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень з 16 липня по 22 липня 2018 року читайте в нашому гороскопі.

Овен

На початку тижня вас підстерігають фінансові труднощі, але до кінця тижня вам вдасться все вирішити. Дні будуть продуктивними і перспективними в плані роботи. Вам надійде вигідна пропозиція.

Телець

Будьте уважні з новими завданнями, які поставить вам начальство на роботі. Не поспішайте приймати важливі рішення й озвучувати їх керівництву.

Близнюки

Цього тижня вам потрібно зайнятися порядком вдома і викинути непотріб. Так ви звільните енергію будинку та побачите, як ваші справи підуть на краще.

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Рак

Вас чекають зміни в житті. Спочатку вони можуть здатися вам негативними, але зрештою ви зрозумієте, що все тільки на краще.

Лев

Настав час насолоджуватися результатами своєї праці. Можете наважуватися на зміни, але не забувайте про обережність.

Діва

На початку тижня можете робити великі покупки, вкладати гроші в нові проекти, але від кредитів краще відмовтеся. В кінці тижня варто звернути свою увагу на здоров’я.

Терези

Цього тижня вам пощастить у коханні. Сміливо запрошуйте на побачення тих, хто вам подобається, робіть крок назустріч новим знайомим і будуйте плани на майбутнє.

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Скорпіон

Ваш авторитет на роботі підвищиться, і вас почнуть більше поважати і колеги, і керівництво. Можете розраховувати на підвищення зарплати.

Стрілець

Цього тижня у вас буде дуже багато справ, але ви з усім впораєтеся. Чекайте приємних звісток здалеку. Вдома не критикуйте свого партнера.

Козеріг

Сприятливий час для підвищення кваліфікації та розвитку. Ідіть на курси, записуйтеся на гуртки. До кінця тижня вам запропонують нове місце роботи.

Водолій

Цього тижня вам вдаватиметься виконувати навіть найскладніші завдання. Сміливо ставте перед собою нові цілі, ви з усім впораєтеся.

Риби

Цього тижня ви стикнетеся з плітками. Постарайтеся абстрагуватися від них і не приймати близько до серця. Будьте обережні в оформленні кредиту.

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