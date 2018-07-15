Олег Сенцов, якого незаконно утримують в російській колонії, голодує вже 63 дні. Спецпроект телеканалу СТБ продовжує тренер проекту «Зважені та щасливі»В’ячеслав Узелков. У матеріалі дивіться відео, в якому він на підтримку Олега Сенцова читає уривок з твору режисера «Заповіт».

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У зворушливому оповіданні «Заповіт» Олег Сенцов розповідає про те, як хотів би прожити повноцінне життя, розуміючи, що людський вік недовгий і всі ми рано чи пізно помремо. Незважаючи на сумну тему, у Олега Сенцова, як завжди, вийшло створити філософський твір з часткою гумору.

Video: Олег Сенцов: В’ячеслав Узєлков читає уривок з твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 63 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Тренер В'ячеслав Узелков читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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