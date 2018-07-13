Собор дванадцяти апостолів 2018: історія та традиції свята

Собор дванадцяти апостолів — релігійне свято, яке традиційно святкується 13 липня. Цього дня церква вшановує пам’ять 12 апостолів Ісуса Христа. Яка історія цього свята та які його традиції, читайте в нашому матеріалі.

Історія

Свято дванадцяти апостолів щороку припадає на наступний день після Петра та Павла, тобто на 13 липня. Перша пам’ятка про нього з’явилася у 9 столітті в Євангеліє у розділі «Діяння святих апостолів». Вони були послідовниками та учнями Сина Божого Ісуса Христа, які наслідували його вчення та були очевидцями його чудесних зцілень.

Серед 12 апостолів були: брати Петро (він же Симон) і Андрій, Іоанн Богослов і його брат Яків Заведея, Філіп, Варфоломій, Матвій (колишній митар, він же Левій Матвія) та його брат Яків Алфеїв, Фома, Тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріотський. Пізніше Іуду, який зрадив Христа, замінив апостол Матфій. Кожен із них не лише детально описав у святому письмі діяння свого Вчителя на землі, але й на своєму прикладі показував, якою силою володіє віруюча людина. До кінця своїх днів жоден із них не зрадив своїх поглядів стосовно віри. На їхню честь побудовано чимало храмів по всьому світу. Перший возвели за наказом Костянтина Великого у 3 столітті.

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Традиції свята

В давнину люди у цей день не спали цілу ніч. Вважалося, що той, хто засне, може потрапити у немилість Всевишнього та наразитися на неприємності. У деяких губерніях робили ляльки з сіна, прикрашали їх намистом та одягали в сарафани, які шили власноруч. Цілий день люди ходили з ляльками, а наприкінці свята викидали у річку. Таким чином вони позбувалися своїх неприємностей та оновлювалися духовно.

Згодом Свято дванадцять апостолів почали порівнювати з Великоднем. Напередодні фарбували яйця, а на саме свято обмінювалися ними один з одним. Своїх гостей господарі частували яєшнями, начиненими сиром, цибулею, хлібом та м’ясом.

Наразі ці традиції відійшли у минуле. Проте віряни продовжують вшановувати пам‘ять апостолів та ходити у цей день на богослужіння до православних храмів.

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