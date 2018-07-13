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Телеканал СТБ / П’ятниця 13-те: прикмети та забобони

П’ятниця 13-те: прикмети та забобони

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П’ятниця 13-те завжди відрізнялася тим, що цей пов’язаний з безліччю прикмет і забобонів. Навіть чорні коти, розбиті дзеркала і розсипана сіль тьмяніють з наближенням п’ятниці 13-го. Цього дня слід бути особливо обережним, адже невдачі та неприємності можуть підстерігати на кожному кроці. Ми пропонуємо ознайомитися зі списком прикмет стосовно того, що не слід робити в цей день.

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п`ятниця 13

Ніхто не знає, звідки ростуть корені цих забобонів. Однак факт залишається фактом, в п’ятницю 13-го слід бути готовим до неприємностей. У медицині існує навіть спеціальний термін, що позначає фобію, пов’язану з цим днем, ​​- параскаведекатріафобія. За словами Дональда Доссея, який цей термін ввів, якщо вимовити його назву кілька разів без запинки, то страх перед п’ятницею 13-го зникне сам по собі. Однак для багатьох надійнішим, а головне спокійнішим способом буде перестрахуватися та взяти до уваги список прикмет на тему того, що не можна робити цього дня.

Прикмети та забобони

Як відомо, боязнь п’ятниці 13-го має давнє коріння. Згідно з деякими повір’ями, цього дня на шабаш зліталися відьми, упирі та інша нечисть, а на чолі цього заходу був сам диявол. З тих часів цей день обріс забобонами та прикметами. Ось деякі з них:

  • Вважається, що в п’ятницю 13-го не можна вирушати в подорож, оскільки дорога буде багата на неприємні сюрпризи.
  • Подейкують, що рослини, які були висаджені в п’ятницю 13, не будуть рости та плодоносити.
  • Дуже не рекомендовано планувати на цей день весілля. За прикметою, шлюб, укладений в п’ятницю 13-го, не буде надійним та міцним.
  • Якщо ви думаєте змінити роботу, щоб уникнути неприємних наслідків, краще зробити це в будь-який інший день.
  • Сучасні повір`я стверджують, що комп’ютерні віруси в цей день стають особливо агресивними. Причому це дійсно так, адже багато хакерів планують свої атаки саме на п’ятницю 13-го.
  • У п’ятницю 13-го не рекомендовано лягати в лікарню, а особливо проводити операції, оскільки ризик несприятливого результату значно збільшується.
  • Не веселіться! Веселощі, випивка та сміх можуть спровокувати нещастя!
  • Якщо у вас немає невідкладних справ – краще взагалі не виходити з дому.

п`ятниця 13

Що не можна робити?

П’ятниця 13-те вже багато років наводить на людей жах. Однак подейкують, що всі біди криються у ставленні людей до цієї дати. Причиною невдач частіше стає самонавіювання та страх. Повір’я кажуть:

  • Перед сном не слід довго дивитися в дзеркало.
  • Не варто починати нові справи.
  • Не рекомендовано міняти зачіску та стригти нігті.
  • Краще не вживати лайливі слова, особливо «чорт» та «свиня».
  • У п’ятницю 13-го не слід надягати одяг іржавого, коричневого та фіолетового кольорів.
  • Йти з роботи в цей день слід не озираючись.
  • Якщо ви потрапили під дощ, прийшовши додому, не сушіть парасольку відкритою.
  • Особливу увагу в цей день слід приділити чорним котам, в п’ятницю 13-го ця прикмета набуває особливої ​​сили.

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