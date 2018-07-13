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Телеканал СТБ / П’ятниця 13-те: що не можна робити цього дня

П’ятниця 13-те: що не можна робити цього дня

Телеканал СТБ

13 липня 2018 року всі любителі містики, а також забобонні люди боятимуться зробити щось не те. Адже цей день – п’ятниця тринадцяте! Що не можна робити, а також чому звичайному збігу дня тижня і дати приділяється стільки уваги – дізнайтеся в матеріалі.

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Повір’я про те, що цей день небезпечний, і саме в п’ятницю 13-го трапляються неприємності, з’явилося дуже давно. Особливо забобонні люди навіть малювали на руках п’ятикутні зірки, щоб уберегти себе від біди!

У народі є версія, що саме в п’ятницю 13-го дванадцять відьом злітаються на свій шабаш. І коли на небі з’являється повний місяць, то його тринадцятим гостем стає сам сатана. Для віруючих людей така версія дійсно здається страхітливою, але чи правда це?

Своєю думкою про п’ятницю 13-го поділилася переможниця «Битви екстрасенсів»14, ясновидиця з Австралії Джулі Мак-Кензі:

«Я не дуже вірю, що число 13 або конкретно п’ятниця 13-те приносять погану вдачу чи є нещасливим. Насправді число 13 мені дуже подобається».

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Ясновидиця впевнена, що існує багато інших чинників, крім наших імен або дат, які впливають на життя.

«Насправді ця дата нічого не означає, але якщо ви почнете вірити в погане, то силою свого розуму дійсно зможете втілити це в життя. І взагалі, якщо хтось із ваших близьких народився в п’ятницю 13-го, то цей день потрібно сприймати як прекрасний і чарівний, оскільки життя в цей день зробило такий подарунок, як народження дорогої вам людини», – запевняє Джулі Мак-Кензі.

Однак якщо ви хвилюєтеся, щоб з вами не сталося якихось неприємностей, читайте наші рекомендації про те, чого не варто робити в цей день.

Що не можна робити в п’ятницю 13-го?

  • У п’ятницю 13-го не варто починати нові справи.
  • Не можна дивитися у дзеркало в ніч на п’ятницю 13-го.
  • Цього дня не варто перефарбовувати волосся в яскраві кольори (особливо – в рудий).
  • Від манікюру теж краще відмовитися.
  • Не плануйте далеких поїздок і подорожей.
  • У п’ятницю 13-го в жодному разі не можна чортихатися.
  • Не позичайте нікому гроші.
  • У п’ятницю 13-го не варто збиратися в компанії з тринадцяти осіб.

Отже, тепер ви готові до 13 липня і знаєте, що можна і не можна робити в цей день. Навіть якщо ви дуже забобонна людина, не бійтеся: в п’ятницю тринадцятого можна сміливо виходити з дому, а також займатися звичайними справами!

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