13 липня 2018 року всі любителі містики, а також забобонні люди боятимуться зробити щось не те. Адже цей день – п’ятниця тринадцяте! Що не можна робити, а також чому звичайному збігу дня тижня і дати приділяється стільки уваги – дізнайтеся в матеріалі.

Повір’я про те, що цей день небезпечний, і саме в п’ятницю 13-го трапляються неприємності, з’явилося дуже давно. Особливо забобонні люди навіть малювали на руках п’ятикутні зірки, щоб уберегти себе від біди!

У народі є версія, що саме в п’ятницю 13-го дванадцять відьом злітаються на свій шабаш. І коли на небі з’являється повний місяць, то його тринадцятим гостем стає сам сатана. Для віруючих людей така версія дійсно здається страхітливою, але чи правда це?

Своєю думкою про п’ятницю 13-го поділилася переможниця «Битви екстрасенсів»–14, ясновидиця з Австралії Джулі Мак-Кензі:

«Я не дуже вірю, що число 13 або конкретно п’ятниця 13-те приносять погану вдачу чи є нещасливим. Насправді число 13 мені дуже подобається».

Ясновидиця впевнена, що існує багато інших чинників, крім наших імен або дат, які впливають на життя.

«Насправді ця дата нічого не означає, але якщо ви почнете вірити в погане, то силою свого розуму дійсно зможете втілити це в життя. І взагалі, якщо хтось із ваших близьких народився в п’ятницю 13-го, то цей день потрібно сприймати як прекрасний і чарівний, оскільки життя в цей день зробило такий подарунок, як народження дорогої вам людини», – запевняє Джулі Мак-Кензі.

Однак якщо ви хвилюєтеся, щоб з вами не сталося якихось неприємностей, читайте наші рекомендації про те, чого не варто робити в цей день.

Що не можна робити в п’ятницю 13-го?

У п’ятницю 13-го не варто починати нові справи.

Не можна дивитися у дзеркало в ніч на п’ятницю 13-го.

Цього дня не варто перефарбовувати волосся в яскраві кольори (особливо – в рудий).

Від манікюру теж краще відмовитися.

Не плануйте далеких поїздок і подорожей.

У п’ятницю 13-го в жодному разі не можна чортихатися.

Не позичайте нікому гроші.

У п’ятницю 13-го не варто збиратися в компанії з тринадцяти осіб.

Отже, тепер ви готові до 13 липня і знаєте, що можна і не можна робити в цей день. Навіть якщо ви дуже забобонна людина, не бійтеся: в п’ятницю тринадцятого можна сміливо виходити з дому, а також займатися звичайними справами!

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