Сьогодні, 13 липня, 42 роки виповнилося борцю за свободу, Олегу Сенцову. Також сьогодні 61 день як він голодує в російській колонії. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу, на підтримку режисера, читають уривки з його творів. Дивіться відео, в якому ведуча «Давай поговоримо про секс» і нового проекту СТБ «Ультиматум» Юлія Бортник читає фрагмент твору «Школа».

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В уривку «Школа», який обрала Юлія Бортник, аби підтримати Олега Сенцова, він згадує про те, як йому подарували портфель, який відрізнявся від тих, які були у його однокласників. Юлія зізналася, що її вразило те, як дитина не хотіла виділятися і відчувати себе особливою, а просто хотіла бути як всі.

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Video: Олег Сенцов: Юлія Бортник читає уривок з твору в підтримку режисера Олег Сенцов вже 61 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Провідна Юлія Бортник читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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