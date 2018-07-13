В Україні є чудове крафтове пиво, і, здається, нам пора до цього звикати і перестати водити друзів з інших міст і країн у заклади, де офіціанти пропонують лише «світле» та «темне». Крафтове пиво в Києві можна спробувати як мінімум в кількох закладах, про які ми зараз вам розповімо. Читайте добірку, де в Києві випити крафтового пива – топ-8 закладів, в яких ми були і з упевненістю можемо їх порекомендувати.

Хмільний Князь

Де: вул. Прорізна, 20

Паб мережі «Солом’янська броварня» і, відповідно, тут представлена ​​вся лінійка цієї пивоварні. Крім того, на кранах та в пляшках у «Хмільному князі» є деякі сорти таких крафтових українських виробників пива, як Varvar, FDB, «Ципа» і «Кумпель». Деякі сорти пінного змінюються залежно від сезону. Також, якщо ви не можете визначитися із вибором, у «Хмільному князі» можна замовити сет з кількох видів пива.

Також в закладі чудова кухня, радимо спробувати закуски – пікантні телячі щоки з гірчичним соусом і «сигари» з тіста філо з сиром і перцем халапеньо.

Ціни за келих пива стартують від 38 грн за 0,3 і від 55 грн за 0,5.

Varvar Bar

Де: вул. Саксаганського, 108/18

Це стильне й атмосферне місце з сучасним інтер’єром, в якому використані в основному дерево і камінь. Є і літній майданчик, але через те, що розташований він біля гучної дороги, посидіти в тиші навряд чи вдасться.

У барі зібрані всі класичні сорти пива Varvar і новинки, які випускають із завидною регулярністю. Перепробувати за один раз усе пиво, яке представлено в «Varvar Bar», – завдання складне, і, швидше за все, ви захочете повернутися, аби продовжити дегустацію. Наші улюблені та перевірені часом сорти – це Dry Stout, Equinox DIPA і Blanche de Blanche. Крім пива, тут цікава авторська кухня, однак ситно поїсти обійдеться недешево. Із закусок радимо вам коренеплідне асорті з хумусом і грибами.

Ціни за келих пива стартують від 35 грн за 0,3 або 0,4 чи 40 грн за 0,5

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Культ

Де: пр. Маяковського, 44Б

До недавнього часу цей паб був єдиним місцем на Троєщині, де можна було знайти крафтове пиво, і якщо ви житель цього району, то напевно свої вечори проводите саме в цьому пабі. Тут щотижня проводять вечірки, на яких грають запрошені діджеї та кавер-гурти. Крім того, щодня в пабі «Культ» проходять акції на різні напої.

У пабі велике меню з демократичними цінами, є і стейки, і піца, і морепродукти, і класичні сковорідки і закуски під пиво. З пінного тут представлені напої власного виробництва. Наш фаворит – Amber Ale. Якщо ви не можете визначитися з вибором або хочете спробувати все – зверніть увагу на дегустаційний сет.

Ціна за келих будь-якого крафтового пива – 45 грн за 0,4.

Ципа Craft Pub

Де: вул. Велика Житомирська, 27

Паб розташований в одному з найулюбленіших киянами місць – на Великій Житомирській, через дорогу від Пейзажної алеї. Сюди приємно зайти після роботи з друзями, розслабитися, випити пива і перед тим як піти захопити пляшечку з собою.

Тут невеликий зал, оформлений у фірмовому стилі – гуцульські мотиви стильно обіграні в яскравих барвах і меблями з натуральних матеріалів.

Завдяки великому вибору пива від крафтової гуцульської пивоварні можна з легкістю знайти щось на свій смак. Наші лідери – «Під травов», «Близниця» і «На молоці». Крім пива, тут смачна кухня і приємні ціни. Наші відвідування «Ципа Craft Pub» не обходяться без гуцульської піци.

Ціни за келих пива стартують від 49 грн за 0,4. Часто бувають акції та знижки.

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Пивна Дума

Де: вул. Хрещатик, 10, вул. Спаська, 5, вул. Драгоманова, 31Г, вул. Дмитрівська, 2

Який же любитель крафтового пива не знає про «Пивну Думу»? Вона почала радувати нас якісним і незвичайним пінним напоєм задовго до того, як в Києві розвинулася культура крафтового пива.

Нещодавно «Пивна Дума» почала редизайн своїх закладів. Новий сучасний інтер’єр виконаний з акцентом на дерево.

Зараз в меню три основні сорти пива – світле, пшеничний бок та IPA, а також четвертий вид, який змінюється кожні три місяці. За час існування «Пивної Думи» було зварено більше 50 сортів пінного: бурштинове, мюнхенське, жовтневе, амбер ель, золотий бельгійський ель, різдвяне та багато інших.

Радимо також спробувати кухню в ресторані. Наші лідери – Fish & Chips і асорті намазанок.

Ціна за келих будь-якого пива 45 грн за 0,3 і 65 грн за 0,5.

Punkraft

Де: вул. Ігорівська, 14А

Стильний інтер’єр бару нагадує галасливий і веселий американський бар, передусім через вінтажні ігрові автомати Popeye 1993, Street Fighter II і PacMan. Крім того, тут є ще й проектор, на якому ви можете пограти в Mortal Kombat, а по неділях взяти участь в турнірі по FIFA. Акцент в барі «Punkraft» зроблений на спілкування між людьми, для цього в залі стоять в основному довгі столи, за якими ви неминуче познайомитеся із тими, хто буде сидіти поруч.

Але йти сюди варто насамперед не за іграми та спілкуванням, в барі цілих 24 крани з крафтового пивом – 16 з українським та 8 з імпортним, яке ніколи не повторюється. Крім пива на кранах, тут ще є холодильники із величезним вибором пінного. До пива ви можете вибрати як класичні закуски, так і відкрити для себе нові смаки і попросити офіціанта підібрати для вас закуску до того сорту напою, який ви замовили.

Ціни за келих пива стартують від 45 грн за 0,3 і 67 за 0,5.

РічПорт

Де: Поштова Площа, 3Б

Затишний бар в одному з найкрасивіших місць Києва – Поштовій площі. Тут великий, красивий зал, в якому буквально все навколо нагадує, що ви перебуваєте на річці – від ламп на стелі до музики і форми офіціантів. Ми ж радимо вам розміститися на великій терасі з видом на Дніпро.

Пиво тут варять своє, і великий плюс закладу в тому, що в меню докладно описані всі смаки, ба більше, зазначено, з чим із закусок який сорт найкраще поєднується. Зараз в «РічПорті» 8 видів свого пива на кранах та ще 7 сортів пляшкового від пивоварні Varvar.

Якщо думаєте, що взяти до пива, радимо вибрати свинячі вушка у спайсі-соусі – кращих в Києві ви просто не знайдете. Також спробуйте ковбаски і курячі нагетси із соусом барбекю.

Ціна за келих будь-якого розливного пива 35 грн за 0,3 і 45 за 0,5. Пляшкове коштує від 65 до 70 грн.

Craft VS Pub

Де: вул. Нижній Вал, 37/20

Гасло закладу «No water, only beer» відображений буквально у всьому – в тому, що тут тільки якісне пиво, що тут не роблять коктейлі, і навіть в інтер’єрі. Весь паб – це два невеликі зали з бетонними стінами, високими столами і без зайвого декору. Видно, що тут хочуть не просто напоїти клієнта, а розповісти йому про напій, його історію і різновиди.

На кранах тут аж 18 сортів українського крафтового пива. Якщо ви були на одному з пивних фестивалів Києва, то напевно багато виробників виявляться вам знайомими. Асортимент регулярно змінюється, стежити за ротацією можна на офіційній сторінці закладу у Фейсбук.

Незважаючи на те, що в «Craft VS Pub» акцент на пиво, перекусити тут також можна. В меню є і класичні пивні закуски, і бургери, і салати. Зараз також діє сезонне, мексиканське меню.

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Автор: Катерина Доброгорська

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