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Телеканал СТБ / Дванадцять апостолів 2018: що не можна робити

Дванадцять апостолів 2018: що не можна робити

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У свято Дванадцяти апостолів, яке припадає на 13 липня, є низка заборон, яких варто дотримуватися. Що саме не можна робити у цей день дізнайтеся з нашого матеріалу.

Свято Дванадцять апостолів — дуже важливе для всіх християн і займає особливу нішу у православї. Самі учні Ісуса Христа та їхні діяння вшановуються з 4 століття. День їхньої пам’яті традиційно випадає на 13 липня.  

Апостоли, аби донести свої знання та віру в Бога, пізнали чимало бід та злиднів на своєму шляху: їх гонили, били, висміювали та не розуміли. 11 із 12 учнів Сина Божого померли мученицькою смертю. Єдиний, кому вдалося піти з цього світу з природних причин був Іоанн Богослов.

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Що не можна робити у це свято

11 липня закінчився православний піст перед Петром и Павлом, який ще називають «петрівкою», однак у день Дванадцяти апостолів церква все ж забороняє пити спиртні напої. Дозволяється лише випити чарку вина, не більше.

Також варто уникати сварок і конфліктів, з’ясовувати стосунки, ображатися та пліткувати. Найліпше у цей день просити вибачення та вибачати будь-які образи. Вранці та ввечері церква радить йти на службу до храму, аби помолитися за здоров’я рідних і близьких.

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