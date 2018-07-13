Дванадцять апостолів 2018: що не можна робити

У свято Дванадцяти апостолів, яке припадає на 13 липня, є низка заборон, яких варто дотримуватися. Що саме не можна робити у цей день дізнайтеся з нашого матеріалу.

Свято Дванадцять апостолів — дуже важливе для всіх християн і займає особливу нішу у православ‘ї. Самі учні Ісуса Христа та їхні діяння вшановуються з 4 століття. День їхньої пам’яті традиційно випадає на 13 липня.

Апостоли, аби донести свої знання та віру в Бога, пізнали чимало бід та злиднів на своєму шляху: їх гонили, били, висміювали та не розуміли. 11 із 12 учнів Сина Божого померли мученицькою смертю. Єдиний, кому вдалося піти з цього світу з природних причин був Іоанн Богослов.

Читайте також: Собор дванадцяти апостолів 2018: історія та традиції свята

Що не можна робити у це свято

11 липня закінчився православний піст перед Петром и Павлом, який ще називають «петрівкою», однак у день Дванадцяти апостолів церква все ж забороняє пити спиртні напої. Дозволяється лише випити чарку вина, не більше.

Також варто уникати сварок і конфліктів, з’ясовувати стосунки, ображатися та пліткувати. Найліпше у цей день просити вибачення та вибачати будь-які образи. Вранці та ввечері церква радить йти на службу до храму, аби помолитися за здоров’я рідних і близьких.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ