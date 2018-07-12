Телеканал СТБ і компанія Art Forms production розпочали зйомки нового серіалу «Зоя», прем’єру якого глядачі побачать навесні 2019 року. Головний автор проекту – відома українська сценаристка Тетяна Гнєдаш, продюсер серіалу – Денис Пономаренко. Зйомки 8-серійної стрічки проходять у Києві. Головних героїв грають Андрій Федінчик і Клавдія Дрозд.

«Зоя» – це драматична історія про дівчину з дуже заможної сім’ї; про таких кажуть «народилася із золотою ложкою в роті». Не знаючи відмови ні в чому, вона одного разу приймає рішення помститися людині, яку звинувачує в загибелі коханого хлопця. Ставши на стежку війни і помсти, Зоя, сама того не очікуючи, проходить шлях «із князів у грязі», наприкінці якого їй доведеться зрозуміти просту річ: за будь-яку брехню в житті доводиться платити.

Як розповіла Тетяна Гнєдаш, сценарій серіалу був написаний «на одному диханні». А натхненням на створення такого сюжету стала відома кінострічка.

«Всі ідеї зазвичай витають у повітрі. Мене надихнув на написання «Зої» фільм Ельдара Рязанова «Вокзал для двох», в якому головний герой приймає рішення відсидіти за кохану строк у в’язниці. Та не встигає він дістатись до місця позбавлення волі, як жінка, заради якої він відмовився від свободи, зраджує його. Ще в дитинстві мене вразила ця сюжетна складова – природа зради: як легко часом люди зраджують рідних і близьких, зраджують самих себе, – розповідає Тетяна Гнєдаш. – Сценарій «Зої» сприйняли добре, і після режисерської розробки та підготовчого періоду ми без проблем приступили до зйомок. Сподіваюся, результат порадує наших глядачів захопливою 8-серійною історією».

У серіалі задіяні українські актори Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Олег Коркушко, Олена Стефанська, Ольга Радчук, Ірина Дорошенко, Павло Москаль, Костянтин Октябрський, Руслан Ніконенко, Сергій Солодов, Ігор Іващенко, Сергій Булін, Світлана Орліченко, Ірина Авдєєнко, Марта Логачова, Олексій Череватенко, Дмитро Туркевич, Роман Соболевський, Олег Загородній, Дмитро Гаврилов та інші.

Режисер-постановник серіалу – Павло Тупик, оператор-постановник – В’ячеслав Раковський, художник-постановник – Марія Чупайленко, художник по костюмах – Марія Никифоровська, художник по гриму – Наталя Миколайчук, директор групи – Віталій Василькевич.

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