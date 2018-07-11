Любовний гороскоп на липень 2018: передбачення за знаками зодіаку

Любовний гороскоп на липень 2018 року прогнозує стабільність, зміцнення почуттів і перехід на новий рівень стосунків. На тих, хто готовий з любов’ю і теплом оберігати свою другу половинку, чекає гармонія. Чого остерігатися і на що звернути увагу кожному знаку зодіаку – читайте в любовному гороскопі на липень 2018 року.

Любовний гороскоп на липень 2018 Овен

У липні 2018 сподіватися на нові знайомства не варто, роман, який почнеться цього місяця, буде нетривалим та залишить болючі спогади. Тим Овнам, які вже у стосунках, зірки прогнозують комфорт і взаєморозуміння. Саме час виводити взаємини на новий рівень – планувати створити сім’ю, народити дитину або переїхати на нове місце.

Любовний гороскоп на липень 2018 Телець

На самотніх Тельців чекає спонтанне та несподіване кохання. На жаль, все каже про те, що почуття можуть бути не взаємними. Доведеться витратити багато сил, щоб зрозуміти це. У сімейних Тельців великий ризик втратити взаєморозуміння зі своєю половинкою. Наберіться терпіння і пам’ятайте, що завжди можна знайти компроміс і зберегти гармонію в родині.

Любовний гороскоп на липень 2018 Близнюки

Тим Близнюкам, які перебувають в пошуку стосунків, зірки радять частіше вибиратися з дому, ходити на зустрічі з друзями, знайомитися в мережі і записатися на курси. У липні 2018 у вас великий шанс зустріти свою половинку. Сімейним Близнюкам варто більше уваги приділяти своїм коханим, проводити з ними більше часу, сходити на романтичне побачення або з’їздити у спільну відпустку.

Любовний гороскоп на липень 2018 Рак

Якщо вам хтось подобається – проявіть ініціативу, зробіть перший крок. Згадайте, що якщо ви мовчите, то людина, якій ви симпатизуєте, про це не дізнається. На тих Раків, які перебувають на перших стадіях стосунків, чекає важлива подія, перехід на новий рівень. Сімейні Раки відчуватимуть гармонію, любов і бажання. Ви відчуєте підйом і захочете засипати вашу половинку квітами і поцілунками, як в перші місяці ваших стосунків.

Любовний гороскоп на липень 2018 Лев

У липні 2018 на Львів чекає раптова захопленість. Раптовий сексуальний зв’язок можливий навіть у сімейних представників знака. Будьте уважні і добре подумайте, чим це може для вас закінчиться. Ви жадаєте експериментів, вибуху почуттів і різноманітності, обговоріть свої бажання зі своєю другою половинкою та знайдіть компроміс.

Любовний гороскоп на липень 2018 Діва

У першій половині місяця Дівам варто уникати нових знайомств, побачень або серйозних рішень, які стосуються ваших стосунків. Залиште це на середину та кінець місяця, саме тоді самотнім Дівам варто виходити на полювання. На сімейних представників знаку чекає важлива подія і тільки від вас залежить, позитивною вона буде чи негативною. Подбайте про це заздалегідь, заохочуйте свою половинку і проявляйте свої почуття.

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Любовний гороскоп на липень 2018 Терези

Цікавий, але не найлегший час для Терезів, на вас чекає нове захоплення, можливо, колегою або людиною, яка вже перебуває у стосунках. У сімейних Терезів можливий роман на стороні, який доведеться тримати в таємниці. Також у ваше життя повернеться людина, про яку ви давно забули або хотіли б забути. Наберіться терпіння, не гарячкуйте і добре обмірковуйте свої слова і дії.

Любовний гороскоп на липень 2018 Скорпіон

Сімейні Скорпіони відчують підтримку від своєї другої половинки. Зірки радять частіше ходити на романтичні побачення, записатися на спільні курси або з’їздити у подорож. Скорпіонів, які перебувають у пошуку, очікує нетривалий, але дуже яскравий роман, можливо, на відпочинку або на роботі. У липні 2018 Скорпіонів буквально оточують увагою і любов’ю, приготуйтеся до того, що з вами фліртуватимуть у найнесподіваніші моменти.

Любовний гороскоп на липень 2018 Стрілець

Якщо ви нещодавно закінчили тривалі стосунки, не намагайтеся знайти нові, насолоджуйтеся своєю свободою, спонтанним сексом, раптовими побаченнями і увагою до себе. Деякі Стрільці раптом згадають про своїх колишніх і захочуть повернути втрачене кохання. Добре зважте всі за і проти, перш ніж діяти. На сімейних Стрільців чекає не найлегший період у стосунках, можливі сварки і непорозуміння.

Любовний гороскоп на липень 2018 Козеріг

Вам пора поїхати у відпустку, кидайте все і вирушайте на пошуки пригод. Саме у подорожі на вас чекають нові емоції, почуття і кохання. Не хвилюйтесь про майбутнє ваших стосунків, просто насолоджуйтеся моментом. Сімейні Козероги відчуватимуть постійні спалахи ревнощів до своєї другої половинки, однак до кінця місяця це минеться, тому наберіться терпіння, щоб не зруйнувати все, що будували з таким завзяттям.

Любовний гороскоп на липень 2018 Водолій

Девіз всіх Водоліїв в липні 2018 – у вир з головою. У вас прокинеться бажання змінити все в своєму житті, закохатися і переїхати в іншу країну. На вас чекають великі зміни, якщо ви таки вирішите щось змінити. Зірки говорять, що цього місяця на вас чекає нове велике почуття, яке може перерости у тривалі та прекрасні стосунки. Але уважно придивляйтеся до нових знайомих, можливо, вас обманюють.

Любовний гороскоп на липень 2018 Риби

Гороскоп віщує сімейним Рибам гармонію і взаєморозуміння зі своєю другою половинкою. Ви часто ходитимете на прогулянки і романтичні побачення, а літні ночі проводитимете в ліжку. Вільні Риби так і випромінюють бажання любові, і оточуючі це відчувають. У вас буде багато побачень і нових цікавих знайомств, якщо ви відкриєтеся і підете назустріч своїм бажанням.

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