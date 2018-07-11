Куди піти на вихідних 14–15 липня 2018 року

Якщо в цю секунду вас мучить питання, куди піти в Києві на вихідних, то ви вибрали правильну статтю. Редакція сайту СТБ знає толк в найкращих місцях і подіях столиці. У вихідні 14 і 15 липня вам точно не доведеться нудьгувати, тому що ми підготували для вас афішу найкращих заходів Києва.

Midsummer Grand SALE

13–15 липня

Контрактова площа

Безкоштовно

Музика, шопінг, смачна їжа і напої – хіба є щось ідеальніше для модниць? Бери своїх подруг і гарний настрій, решту забезпечать організатори. Тут ти зможеш купити речі за найкращими цінами в честь середини літа, зустрінеш однодумців, таких же цінителів прекрасного. Тут для дітей діятимуть спеціальні зони.

Мистецтво епохи Відродження. Арт-інтенсив

14 липня

INVERIA flow space

Ціна: 700–1000 грн

На тренінгу тобі розкажуть, як формувався живопис того часу, повідають про його розквіт, а також розглянуть трансформації, яких зазнавав живопис в епоху Відродження: Раннє Відродження, Високе Відродження, Північне Відродження. Пояснять, як відрізняти почерк найкращих майстрів своєї справи: Боттічеллі, Леонардо, Мікеланджело, Рафаеля, Ієроніма Босха та інших.

Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2018

Будь на хвилі сміху Sky Family Park

15 липня

Sky Family Park

Ціна: 100 грн. Дітям до 10 років – безкоштовно

Якщо хочеш насолодитися бездоганним почуттям гумору найкращих команд Ліги сміху, то 15 липня обов’язково приходь в Sky Family Park. На тебе чекають такі команди: “Ніколь Кідман”, “Ветерани космічних військ”, “Стоянівка”. Ще на заході зможеш зробити класні знімки у фотозоні, взяти участь у спортивних конкурсах і багато іншого.

Hedonism Festival 2018

13–15 липня

ЮБК

Ціна: від 150 грн

Третій всіма улюблений Hedonism пройде вже цих вихідних. Найяскравішою подією вечора стане перший живий виступ в Україні фаворита найкращих світових фестивалів – німецького музиканта David August. Його виступи не раз потрапляли у список найкращих лайв-перформансів за версією авторитетного сайту Resident Advisor. Якщо цінуєш справжню музику і хорошу компанію, в цей вік-енд вирушай на ПБК.

Читайте також: Місячний календар садівника-городника на липень 2018 року

Фінал FIFA 2018 на даху Rooftop Hub

15 липня

ZinCo Rooftop Hub

Ціна: 1500 грн

Навіть якщо ти не фанат футболу, цю подію пропустити не можна! На даху атмосферного столичного закладу ти поринеш не просто у футбольну тусовку, але і по-справжньому відпочинеш душею і зможеш підтримати фаворитів. Тебе чекають частування, смачні напої, хороша компанія і, звичайно, великий екран з якісним зображенням!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.