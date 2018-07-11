Куди піти на вихідних 14–15 липня 2018 року

Якщо в цю секунду вас мучить питання, куди піти в Києві на вихідних, то ви вибрали правильну статтю. Редакція сайту СТБ знає толк в найкращих місцях і подіях столиці. У вихідні 14 і 15 липня вам точно не доведеться нудьгувати, тому що ми підготували для вас афішу найкращих заходів Києва.
Midsummer Grand SALE
13–15 липня
Контрактова площа
Безкоштовно
Музика, шопінг, смачна їжа і напої – хіба є щось ідеальніше для модниць? Бери своїх подруг і гарний настрій, решту забезпечать організатори. Тут ти зможеш купити речі за найкращими цінами в честь середини літа, зустрінеш однодумців, таких же цінителів прекрасного. Тут для дітей діятимуть спеціальні зони.
Мистецтво епохи Відродження. Арт-інтенсив
14 липня
INVERIA flow space
Ціна: 700–1000 грн
На тренінгу тобі розкажуть, як формувався живопис того часу, повідають про його розквіт, а також розглянуть трансформації, яких зазнавав живопис в епоху Відродження: Раннє Відродження, Високе Відродження, Північне Відродження. Пояснять, як відрізняти почерк найкращих майстрів своєї справи: Боттічеллі, Леонардо, Мікеланджело, Рафаеля, Ієроніма Босха та інших.
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Будь на хвилі сміху Sky Family Park
15 липня
Sky Family Park
Ціна: 100 грн. Дітям до 10 років – безкоштовно
Якщо хочеш насолодитися бездоганним почуттям гумору найкращих команд Ліги сміху, то 15 липня обов’язково приходь в Sky Family Park. На тебе чекають такі команди: “Ніколь Кідман”, “Ветерани космічних військ”, “Стоянівка”. Ще на заході зможеш зробити класні знімки у фотозоні, взяти участь у спортивних конкурсах і багато іншого.
Hedonism Festival 2018
13–15 липня
ЮБК
Ціна: від 150 грн
Третій всіма улюблений Hedonism пройде вже цих вихідних. Найяскравішою подією вечора стане перший живий виступ в Україні фаворита найкращих світових фестивалів – німецького музиканта David August. Його виступи не раз потрапляли у список найкращих лайв-перформансів за версією авторитетного сайту Resident Advisor. Якщо цінуєш справжню музику і хорошу компанію, в цей вік-енд вирушай на ПБК.
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Фінал FIFA 2018 на даху Rooftop Hub
15 липня
ZinCo Rooftop Hub
Ціна: 1500 грн
Навіть якщо ти не фанат футболу, цю подію пропустити не можна! На даху атмосферного столичного закладу ти поринеш не просто у футбольну тусовку, але і по-справжньому відпочинеш душею і зможеш підтримати фаворитів. Тебе чекають частування, смачні напої, хороша компанія і, звичайно, великий екран з якісним зображенням!