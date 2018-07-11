Куди піти на вихідних 14–15 липня 2018 року

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Куди піти на вихідних 14–15 липня 2018 року

Куди піти на вихідних 14–15 липня 2018 року

Телеканал СТБ

Якщо в цю секунду вас мучить питання, куди піти в Києві на вихідних, то ви вибрали правильну статтю. Редакція сайту СТБ знає толк в найкращих місцях і подіях столиці. У вихідні 14 і 15 липня вам точно не доведеться нудьгувати, тому що ми підготували для вас афішу найкращих заходів Києва.

Midsummer Grand SALE

13–15 липня

Контрактова площа

Безкоштовно

summer-sale-2017_landing_page_2

Музика, шопінг, смачна їжа і напої – хіба є щось ідеальніше для модниць? Бери своїх подруг і гарний настрій, решту забезпечать організатори. Тут ти зможеш купити речі за найкращими цінами в честь середини літа, зустрінеш однодумців, таких же цінителів прекрасного. Тут для дітей діятимуть спеціальні зони.

Мистецтво епохи Відродження. Арт-інтенсив

14 липня

INVERIA flow space

Ціна: 700–1000 грн

Искусство эпохи Возрождения

На тренінгу тобі розкажуть, як формувався живопис того часу, повідають про його розквіт, а також розглянуть трансформації, яких зазнавав живопис в епоху Відродження: Раннє Відродження, Високе Відродження, Північне Відродження. Пояснять, як відрізняти почерк найкращих майстрів своєї справи: Боттічеллі, Леонардо, Мікеланджело, Рафаеля, Ієроніма Босха та інших.

Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2018

Будь на хвилі сміху Sky Family Park

15 липня

Sky Family Park

Ціна: 100 грн. Дітям до 10 років – безкоштовно

skyfam

Якщо хочеш насолодитися бездоганним почуттям гумору найкращих команд Ліги сміху, то 15 липня обов’язково приходь в Sky Family Park. На тебе чекають такі команди: “Ніколь Кідман”, “Ветерани космічних військ”, “Стоянівка”. Ще на заході зможеш зробити класні знімки у фотозоні, взяти участь у спортивних конкурсах і багато іншого.

Hedonism Festival 2018

13–15 липня

ЮБК

Ціна: від 150 грн

hedonismmmmm

Третій всіма улюблений Hedonism пройде вже цих вихідних. Найяскравішою подією вечора стане перший живий виступ в Україні фаворита найкращих світових фестивалів – німецького музиканта David August. Його виступи не раз потрапляли у список найкращих лайв-перформансів за версією авторитетного сайту Resident Advisor. Якщо цінуєш справжню музику і хорошу компанію, в цей вік-енд вирушай на ПБК.

Читайте також: Місячний календар садівника-городника на липень 2018 року

Фінал FIFA 2018 на даху Rooftop Hub

15 липня

ZinCo Rooftop Hub

Ціна: 1500 грн

1511547848_maxresdefault_live-800x445

Навіть якщо ти не фанат футболу, цю подію пропустити не можна! На даху атмосферного столичного закладу ти поринеш не просто у футбольну тусовку, але і по-справжньому відпочинеш душею і зможеш підтримати фаворитів. Тебе чекають частування, смачні напої, хороша компанія і, звичайно, великий екран з якісним зображенням!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати