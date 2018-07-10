Шукаєте, який серіал подивитися? У розпал літньої спеки найкращий спосіб проведення часу – це приготувати собі легкий коктейль з льодом, взяти ноутбук і комфортно влаштуватися в затінку, щоб серія за серією давити улюблену телевізійну жуйку. Нижче ми зібрали для вас 5 класних серіалів минулого року.

Американські боги

Ув’язнений на ім’я Тінь достроково звільняється з в’язниці, дізнається про смерть дружини в автокатастрофі та стає учасником загадкової війни між “старими” і “новими” богами. Екранізація однойменного бестселера короля сучасного фентезі Ніла Геймана, яку не можна пропустити.

Син

Пірс Броснан посивів, але зберіг чоловічу харизму. Актор відростив бороду і густі вуса, а потім взяв у руки рушницю і почав з нуля будувати нафтову імперію в умовах Дикого Заходу. Екранізація культового роману Філіпа Мейєра, яка буде до смаку любителям історій про справжніх чоловіків.

Біла принцеса

Шлюб принцеси Єлизавети Йоркської та короля Генріха VII поклав кінець довгій міжусобній війні в Англії. Але розслаблятися рано: чоловік Єлизавети виявився жадібним негідником, а на півночі країни з’явилася загадкова людина, яка називає себе братом королеви… Це серіал для любителів костюмованих історичних драм і фанатів серіалу «Біла королева», продовженням якого він є.

Розповідь служниці

Екранізація бестселера Маргарет Етвуд. В майбутньому тільки одна із сотні жінок воєнізованої держави на території сучасних США може мати дитину, тому простолюдинок відправляють до спецтабору і готують до виконання єдиної функції – народження дітей офіцерам, чиї дружини страждають безпліддям…

Твін Пікс

Вбивство Лори Палмер. Загадкова червона кімната. Агент Купер. Страшенно смачна (і гаряча!) кава Сови, які не те, що здається. Вишневий пиріг, жінка з поліном та багато інших дивних персонажів… Третій сезон культового серіалу Девіда Лінча, від якого фанатіли 25 років тому, обіцяє знову підірвати мозок любителям містичних головоломок.

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