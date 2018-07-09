Липень не подарує українцям додаткових вихідних, але тим не менш приводи для свят все ж таки будуть. Таким чином, у липні українці відзначать чимало професійних свят та слов’янське свято Івана Купала. Читайте в матеріалі докладніше про те, скільки буде вихідних днів у липні та які урочистості будемо відзначати.
Коли вихідні в липні 2018
У липні українці працюватимуть 22 дні. При цьому вихідних днів у липні 2018 вийде 9: це 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 липня. І хоча державних святкових вихідних не передбачається, ми зможемо відзначити чимало важливих дат.
Читайте також: Де погуляти в Києві
Свята в липні 2018
1 липня — День архітектури України та День Військово-морських Сил України
2 липня — День працівника державної податкової служби України
6 липня — День військ ППО Збройних Сил України
7 липня — День працівника природно-заповідної справи
8 липня — День рибалки
15 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
16 липня — День бухгалтера
29 липня — День флоту України
27 липня — День системного адміністратора
28 липня — День PR-фахівця
29 липня — День працівників торгівлі
Крім того, в ніч з 6 по 7 липня українці відзначають традиційне слов’янське свято Івана Купала, присвячене літньому сонцестоянню.
Читайте також: Чорниця: користь і протипоказання до вживання ягоди