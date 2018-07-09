Гороскоп на тиждень з 9 по 15 липня 2018 року

Затемнення Сонця істотно вплине на долі знаків зодіаку. Близнюки будуть активно займатися кар’єрою, а Дів чекає тиждень інтенсивного навчання. Докладний астропрогноз для кожного знака зодіаку шукайте в нашому гороскопі на тиждень з 9 по 15 липня 2018 року!

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Гороскоп на тиждень — Овен

Прийшов час очистити власну ауру та подбати про сприятливу атмосферу в оселі. Зробіть генеральне прибирання, розберіть шафи, антресолі, позбудьтеся мотлоху. З кожною викинутою річчю ви будете відчувати неймовірне полегшення. До того ж, прибирання допоможе привести в лад і власні думки. У стосунках з другою половинкою пануватиме повна ідилія. Не забувайте балувати одне одного приємними сюрпризами. Також зірки радять зібратися всією сім’єю та провести час за теплої бесідою.

Гороскоп на тиждень — Телець

Сприятливий тиждень для початку нових стосунків та створення сім’ї. Спробуйте по-новому подивитися на спілкування з протилежною статтю, близькими, колегами. Якщо раптом у вас щось не заладиться в кар’єрі, отже доля закликає вас улаштувати особисте щастя. Залиште роботу на потім.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Вдалий тиждень для руху по кар’єрних сходах. Зірки говорять, Близнюки часто недооцінюють власні таланти й занижують здібності. Це потрібно терміново виправити! Збагачуйте себе новою корисною інформацією, спілкуйтеся з авторитетними для вас людьми. Надихайтеся, не бійтеся фантазувати й озвучувати свої ідеї! Чим більше цікавих рішень, тим більше бонусів для вашого кар’єрного майбутнього!

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Гороскоп на тиждень — Рак

Тиждень гармонії та повного заспокоєння. Зірки радять розслабитися й насолоджуватися життям. Постарайтеся якомога більше часу приділяти улюбленим заняттям — реалізація власних бажань цього тижня має бути першочерговою. Головне — це позитивний настрій, адже світ нам повертає те, що ми в нього несемо! У стосунках, зірки запевняють, все буде добре. Чекайте романтичний сюрприз від другої половинки!

Гороскоп на тиждень — Лев

Левам зірки радять триматися подалі від токсичних людей та конфліктів. Удача не на вашому боці, тому високий ризик потрапити в неприємну ситуацію. Подружнім парам зірки радять зануритися в спогади — це допоможе освіжити почуття. Щоб розбудити пристрасть, не бійтеся експериментувати. Одиноким Левам варто гарненько подумати: чи дійсно ви готові до нових стосунків? Якщо у відповіді присутня хоч крапля сумніву, насолоджуйтеся свободою.

Гороскоп на тиждень — Діва

Дівам зірки радять трішки занизити свої амбіції та повчитися у старших. Спілкуйтеся з колегами, питайте, радьтеся. Присвятіть тиждень відвідинам різноманітних тренінгів і майстер-класів. Новий досвід допоможе вам зробити довгоочікуваний крок вперед у кар’єрі. Головне — не боятися, й не випромінювати самовпевненість.

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Гороскоп на тиждень — Терези

Зірки закликають перекваліфікуватися й розкрити свої природні таланти. Не бійтеся змін і нових поворотів долі. Думки матеріальні, тому налаштуйте себе на позитивну ноту. Вірте в свої сили, й все задумане збудеться. У стосунках ви знайдете віддушину в тяжкі хвилини. Ваша друга половинка пройде цей тяжкий шлях разом з вами. Знайдіть гармонію всередині себе й насолоджуйтеся кожним днем. Життя прекрасне!

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Нові обставини повністю змінять ваш світогляд. На багато речей ви подивитеся зовсім іншим поглядом. Спочатку буде складно, але незабаром ви будете тільки раді таким метаморфозам. Адже вони принесуть давно бажані плоди! Зірки радять виключити зі свого кола спілкування неприємних вам людей. Якщо справа в колегах — змініть роботу. Ще одна важлива порада: переглянете свій раціон. Здорове харчування додасть життєвої енергії.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Шлях на Олімп зовсім нелегкий. Зірки попереджають, тиждень може виявитися досить важким. Стрільців чекає безліч зустрічей, переговорів, непередбачених завдань. Головне зберігайте спокій та не втрачайте самоконтролю. Справитися з усім цим хаосом вам допоможуть близькі люди. Тому, як би не було важко, знайдіть час для них і для себе.

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Гороскоп на тиждень — Козеріг

Козероги – затяті консерватори. Ви настільки боїтеся покинути свою зону комфорту, що забули відчуття пізнання чогось нового й невідомого. Минуле не повинне бути перешкодою на шляху до вашого майбутнього, сприймайте помилки як корисний досвід. Ваші друзі, близькі розквітли, чому б вам не приєднатися до них? Бережіть сімейне вогнище.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Водоліям зірки радять подбати про своє здоров’я. Активний темп життя, великий обсяг роботи й нової інформації не сприяють зміцненню імунітету. Запишіться на медогляд, сходіть у спортзал, більше ходіть пішки та гуляйте на свіжому повітрі. Спробуйте на якийсь час відмовитися від куріння, алкоголю, солодощів і фаст-фудів. Здоровий тиждень потішить вас приємними результатами!

Гороскоп на тиждень — Риби

Робота не вовк. Навчіться балансувати між сліпим виконанням обов’язків, гіперпрацелюбністю та бажанням приємно провести особистий час. Спробуйте отримувати задоволення від простих речей. Це надихне вас на нові звершення. Що стосується амурних справ, у вашої другої половинки назріває серйозне рішення. Не квапте й не ставте зайвих запитань. Ви все дізнаєтеся в потрібний для цього час.

Вдалого вам тижня!

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