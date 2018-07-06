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Телеканал СТБ / Пляжі Києва: де відпочити, не виїжджаючи з міста

Пляжі Києва: де відпочити, не виїжджаючи з міста

Телеканал СТБ

Пляжі Києва рятують усіх міських жителів від літньої спеки. Але варто знати, які саме київські пляжі можна відвідувати у 2018 році. Ми склали список найкращих пляжів у столиці України, на яких можна купатися і взагалі чудово провести час, не виїжджаючи з міста.

Пляж «Золотий», в районі Гідропарку

Назва пляжу виправдана, адже пісок тут дійсно золотистого кольору. На пляжі виникає приємне і одночасно дивне відчуття, адже звідси видно не тільки Дніпро, а й пейзажі Києва – Києво-Печерську Лавру і правий берег столиці.

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На території є туалет і кабінки для переодягання. Єдине, що тут важко знайти, – це ресторани і кафе, тому краще взяти їжу з собою.

Пляж «Центральний», Труханів острів

Зручне місце розташування цього пляжу – не єдиний його плюс – «Центральний» розташований просто біля парашутної вишки! Крім того, цей пляж Києва абсолютно безкоштовний.

На території є душові кабіни, туалет і місця для переодягання.

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Пляж «Чорторий», парк Дружби народів

Київський пляж «Чорторий» дуже комфортний для відпочинку. На території є 12 кабінок для переодягання, фонтани з питною водою та навіс, який захищає від сонця. Також пляж досить чистий і на його території багато урн.

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Пляж «Райдужний», Воскресенка

Пляж Києва, який розташований на озері Радунка у Дніпровському районі.

Незважаючи на відсутність лежаків, тут є чим зайнятися, окрім плавання. Наприклад, ви зможете взяти напрокат катамаран і вдосталь повеселитися. Найменшим відвідувачам теж буде не нудно – для них тут встановлено атракціони.

Ще одна перевага цього київського пляжу – він розташований неподалік супермаркету.

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Пляж в Пущі-Водиці

Якщо бажання виїхати з Києва для вас ключове, радимо вам тихе місце за межами міста. Заворожуюча Пуща-Водиця допоможе забути галасливе місто – лише ліс і тиша.

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Цей пляж оснащений тапчанами та кабінками для перевдягання. Також з плюсів – прокат човнів. Єдиний мінус пляжу – у вихідні дні тут людно.

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«Bora-Bora», Гідропарк

Окрім дніпровських пляжів Києва, є ще один не менш привабливий варіант. Не обов’язково шукати річки і водоймища, аби відпочити від літньої спеки. Прекрасна альтернатива – басейн.

Пляжний клуб «Bora-Bora» розташований у мальовничому місці, звідки видно ліс і Дніпро.

Місце відпочинку відкрито з 10.00 і працює до останнього відвідувача!

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«City Beach Club», ТЦ «Ocean Plaza»

Місце, що встигло стати популярним у столиці, – «City Beach Club». Оригінальність зони відпочинку в тому, що вона розташована на даху комплексу «Ocean Plaza», звідки відкривається вид на Київ.

Потрапивши на цей пляж Києва, ви абсолютно забудете про те, що перебуваєте в столиці, а думки про роботу і турботи миттєво вас покинуть. Територія оснащена шезлонгами різної вартості, баром і двома басейнами (дитячим і дорослим).

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Басейн на ВДНГ

Ще одне популярне місце відпочинку в Києві – 25-метровий басейн на ВДНГ. На території є шезлонги з парасольками, де можна сховатися від спеки. Також для дітей є окремий басейн – комфортний і безпечний. Тут ви зможете не тільки позасмагати на сонечку і покупатись, а й абсолютно безкоштовно пограти у волейбол.

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Ціни на відвідування басейну залежать від дня тижня. Максимальна сума у вихідний день – 150 грн.

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