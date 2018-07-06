Другий місяць літа обіцяє бути дуже мінливим. І в особистому житті, і в професійній сфері сприятливі періоди будуть змінюватися низкою невдач. Дізнайтеся за місячним календарем на липень 2018 року про те, які дні в цьому місяці будуть особливо вдалими, а на які краще нічого не планувати. Читайте місячний календар на липень 2018 і визначте для себе вдалі дні.
- Молодик: 13 липня
- Повний Місяць: 27 липня
- Остання чверть: 6 липня
- Перша чверть: 19 июля
- Спадаючий Місяць: 1–12 липня, 28–31 липня
- Зростаючий Місяць: 14–26 липня
У місячному циклі липня 2018 року сприятливі дні, як і в попередньому місяці, постійно чергуватимуться з несприятливими, що може істотно позначитися на ваших справах і починаннях. Головне – залишатися рішучим і за жодних обставин не опускати голову. Адже незважаючи на Місяць, впоравшись з емоціями, можна домогтися успіху в будь-якому місяці!
13 і 27 числа будуть найскладнішими днями в липні. Уважно віднесіться до будь-яких тривожних ознак з боку здоров’я. Не плануйте далеких поїздок і важливих зустрічей. Але головне – постарайтеся не вирішувати в ці дні ніяких важливих питань.
3 і 17 липня, навпаки, обіцяють бути вдалими у всіх починаннях. Будьте цілеспрямованими, проявіть характер, кмітливість та інші свої сильні сторони. Проведіть ці дні з користю, адже перед вами відкриються зовсім нові горизонти, а завдання, які здавалися нездійсненними, при деяких зусиллях піддадуться з несподіваною легкістю!
Сприятливі дні: 3, 8, 17, 22
Несприятливі дні: 6, 13, 19, 27