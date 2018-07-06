Івана Купала – одне з найдавніших містичних свят слов’ян, в якому перемішалися як язичницькі, так і християнські вірування. Історія свята Івана Купала тісно пов’язана з літнім сонцестоянням, Іоанном Хрестителем, а також трьома природними стихіями – вогнем, водою і лікувальними травами.

Літнє сонцестояння на Івана Купала

Стародавні слов’яни використовували землеробський календар, який ділився на два цикли. Перший – коли сонце нарощує свою активність. Другий – коли воно йде на спад. Між цими двома періодами сонце перебуває в короткій фазі літнього сонцестояння, коли його сила і могутність досягають межі. Звісно, що стародавні слов’яни не могли залишити таке природне явище без уваги…

Вогонь і трави на Івана Купала

З нагоди літнього сонцестояння язичники проводили ритуали на честь Бога Сонця і його дружини Зорі-зірниці. Це був час, коли рослини досягали піку цвітіння, набуваючи цілющих і охоронних властивостей. Однак далі ночі ставали все довшими і поступово активізувалася різна міфологічна нечисть. Щоб відігнати її, люди розпалювали багаття і збирали захисні трави.

Історія назви свята Івана Купала

Як називали свято стародавні язичники – невідомо. Але з приходом християнства воно отримало назву Івана Купала. Це слов’янський варіант імені Іоанна Хрестителя, чий день народження збігається з літнім сонцестоянням. Дієслово «купати» слов’яни використовували в значенні «здійснювати духовне очищення через ритуальне обмивання у відкритому водоймищі». Так до двох головних стихій свята (вогню і трав) приєдналася третя – вода.

Хто такий Іван Купала?

Помилково думати, ніби Іван Купала – це якесь особливе язичницьке божество. Літописці XVII століття багато чули про те, що молодь влаштовує «бісівські» гуляння, співаючи пісні про якогось Івана Купалу, і вирішили, що це ім’я одного з богів слов’янського язичницького пантеону. Насправді «Іван Купала» – просто фольклорна персоніфікація свята літнього сонцестояння.

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