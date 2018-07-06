Які новинки в кіно дивитися в липні 2018 року? Коли вам набридне лежати на пляжі, хапайте холодну колу і біжіть у кіно, тим паче, в липні виходить стільки довгоочікуваних фільмів. Ми в редакції сайту СТБ підготували для вас кіноафішу, в якій ви дізнаєтеся, які новинки кіно вийдуть на екрани в липні 2018.
Людина-мураха і Оса
Жанр: фантастика, екшн
Країна: США
Тривалість: 2:05
Цей фільм – ювілейна, 20-та картина по всесвіту Marvel. У Скотта Ленга, супергероя Людини-мурахи, нова небезпечна місія. Йому знову доведеться надіти свій суперкостюм, що дозволяє йому збільшуватися і зменшуватися до будь-яких розмірів. Тепер йому не тільки доведеться боротися зі злом, а й знайти спільну мову з новою напарницею – хороброю Осою.
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Монстри на канікулах 3: Море кличе
Жанр: мультфільм, сімейний
Країна: США
Тривалість: 1:35
Дракула разом зі своїми друзями, дочкою Мейвіс і онуком Деннісом вирушають у круїз на розкішному лайнері. Божевільні розваги на будь-який смак: монстрованни, лунобаскетбол та багато іншого. Біда прийшла звідки не чекали – Дракула закохується в капітана корабля – загадкову Еріку. Однак Мейвіс знає, що Еріка не та, за кого себе видає, і знає жахливу таємницю, яка може поставити під загрозу існування всіх монстрів.
Неймовірні пригоди Факіра
Жанр: комедія, пригоди
Країна: Франція
Тривалість: 1:37
Найбільша і найпристрасніша любов індійця Анджа – ІКЕА. Щоб дістати бажані меблі, він вирішує не бути жебраком і стає вуличним факіром і кишеньковим крадієм. Нарешті він на крок наблизився до мрії та заробив на квитки до Парижа, де насамперед відправився в магазин ІКЕА. Там він познайомився з дівчиною, домовився з нею про побачення, але наступного ранку прокинувся в… Англії. На цьому пригоди Анджа тільки почалися.
Клуб молодих мільярдерів
Жанр: трилер, драма, біографія
Країна: США
Тривалість: 1:40
1980-ті, група молодих і заможних хлопців наважується на аферу з метою отримання значної суми грошей. Однак їхні махінації піддають величезній небезпеці не тільки їх, а й їхніх близьких. Історія основана на однойменному серіалі 1987 року.
Місія нездійсненна: Фолаут
Жанр: трилер, бойовик
Країна: США
Тривалість: 2:27
Шоста за рахунком частина франшизи «Місія нездійсненна», в головній ролі залишився Том Круз. Спецагент Ітан Хант разом зі своєю командою і союзниками змушений йти наввипередки з часом, щоб черговий раз врятувати світ, застерегти його від катастрофи і впоратися з нездійсненною місією.