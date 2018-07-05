Нерідко ми перечитуємо свої улюблені книги. Іноді навіть не уявляємо, як можна екранізувати ту чи іншу історію так, щоб кіно не стало справжнім розчаруванням. Ми підібрали топ-5 кращих фільмів, які не менше геніальні, ніж їх книжкові попередники.

Втеча з Шоушенка / The Shawshank Redemption (1994)

Автор книги: Стівен Кінг

Режисер: Фрэнк Дарабонт

Один з кращих фільмів усіх часів і народів «Втеча з Шоушенка» був знятий за сюжетом однойменної книги великого письменника Стівена Кінга. Екранізація блискуче зберегла всі деталі про жах тюремного життя, про силу духу і людських відносин. Прекрасна гра акторів і драматична музика передає всю атмосферу втечі і боротьби за життя за будь-яких обставин.

Віднесені вітром / Gone with the Wind (1939)

Автор книги: Маргарет Мітчелл

Режисер: Віктор Флемінг, Джордж Кьюкор, Сем Вуд

Перший кольоровий фільм в історії кінематографа «Віднесені вітром» до сих пір є улюбленим для багатьох жінок. Незрівнянна історія кохання з-під пера Маргарет Мітчелл, стала основою справжнього шедевра індустрії кіно. Незважаючи на відсутність запаморочливих спецефектів, до яких ми так звикли сьогодні, ця картина зворушує до глибини душі, змушуючи задуматися про силу віри в свою любов і своє щастя.

Форест Гамп / Forrest Gump (1994)

Автор книги: Уінстон Грум

Режисер: Роберт Земекис

Геніальна гра Тома Хенкса, глибокий і багатогранний сюжет не зможуть залишити байдужим жодного глядача. Фільм на всі часи ідеально передає задум автора твору, а фрази героїв стають крилатими. Якщо у Вас не вистачає часу прочитати книгу, обов’язково присвятіть свій вечір перегляду «Фореста Гампа». Він однозначно поповнить Ваш список улюблених фільмів.

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Спокута / Atonement (2007)

Автор книги: Іен Мак’юен

Режисер: Джо Райт

Мільйони відтінків почуттів і емоцій заклав режисер Джо Райт в військову драму, над якою сценаристи працювали на славу. «Спокута» – це один з тих рідкісних випадків, коли екранізація сподобалася не тільки глядачам, але і автору книги. Динамічний сценарій, любов і ненависть, каяття і досада – все в цьому фільмі змусить Вас задуматися про головні цінності у житті.

12 стільців (1976)

Автори книги: Ілля Ільф, Євген Петров

Режисер: Марк Захаров

Мало сучасних вітчизняних комедій можуть конкурувати з цим твором. «12 стільців» були екранізовані шість разів, але фільм Марка Захарова затьмарив їх усіх. При перегляді картини, просто візьміть до рук цю книгу і переконайтеся – кінострічка зберегла найкращі жарти, сцени, а головне – дух епохи Остапа Бендера. Завдяки дуету Андрія Миронова і Анатолія Папанова цей фільм можна переглядати нескінченно.