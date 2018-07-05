Ще одне українське диво природи, біля берегів якого приємно провести відпустку, — це Блакитні озера в селі Олешня (Чернігівська область). Тут, посеред соснових лісів, є три унікальні озера, і влітку чимало мандрівників заїжджають сюди, щоб поплескати в теплій блакитній воді. Біля озер є все необхідне: чистий піщаний пляж, дитячі майданчики, місця для лову риби, альтанки для пікніка, безліч кафе і барів. Навколо озер збудували чимало туристичних комплексів на будь який смак та бюджет. Тут до послуг відпочиваючих і невеликі дерев’яні будиночки для сімей, та двоповерхові будинки для великих компаній, а для бюджетних туристів є кемпінги і намети для оренди. Вечорами і на вихідних для гостей влаштовують розважальну програму.

Пуща-Водиця