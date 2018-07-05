Якщо вам потрібно перепочити від насиченої липневої програми концертів або згаяти час у дорозі, новий серіал – найкраще рішення. Тим паче, коли на середину літа заплановано відразу кілька багатообіцяючих прем’єр. Похмура драма за мотивами книги Ґілліан Флінн, авторки «Загубленої», чи трохи хорора від Кінга? Читайте, які серіали вийдуть на телеекрани в липні 2018-го.

Гострі предмети

Прем’єра: 7 липня 2018

Жанр: детектив, драма, кримінал, трилер

У головних ролях: Емі Адамс, Патріша Кларксон, Еліза Сканлен та ін.

«Гострі предмети» – дебютний роман Ґілліан Флінн, який буквально підірвав книжковий ринок в 2007 році та прославив американську письменницю як майстра сучасного психологічного трилера. Незважаючи на те, що права на екранізацію були викуплені відразу після виходу книги, світ вже встигли побачити кіноверсії двох інших романів Флінн – «Загублена» (2014) і «Темні таємниці» (2015). Перший, до речі, увійшов до десятки найкращих фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США. Якщо вам теж припала до смаку похмура атмосфера «Загубленої» і «Темних таємниць» з їх загадками і нешаблонними сюжетними поворотами, досить імовірно, що і «Гострі предмети» влучать в десятку.

Головна героїня серіалу – кримінальний репортер Камілла Паркер, яка повертається до рідного міста після курсу реабілітації в психіатричній клініці. Вона сподівається, що розслідування вбивств двох малолітніх дівчат дозволить втілити мрії про блискучу кар’єру і різко підвищити свій журналістський статус. Крок за кроком наближаючись до розгадки, Каміллі доводиться зустрічатися з власними страхами і переживати особисту драму. Творці обіцяють мурашки по шкірі, колоритних персонажів, інтригу, яка буде триматися до останніх секунд, і багато «гострого» – від предметів до відчуттів, емоцій і слів.

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Аванпост (Застава)

Прем’єра: 10 липня

Жанр: фентезі

У головних ролях: Джессіка Грін, Джек Стормоен, Імоджин Уотерхаус, Ендрю Ховард.

Фентезійна драма має всі шанси заслужити звання «Гри престолів» для дівчат: антураж схожий, крові та жорстокості значно менше, а на долю сильної і відважної Талон випадуть не тільки поєдинки в ім’я справедливості, але і любовні переживання. А ще в головної героїні є трохи від «Диво-жінки» – надприродна сила, якою потрібно навчитися керувати, і з її допомогою можливо навіть врятувати світ.

За сюжетом банда безжальних найманців знищила село Талон, коли дівчина була ще дитиною. Їй дивом вдалося вижити завдяки загадковому рятівникові, і відтоді вона пообіцяла одного разу помститися. Для цього треба ні багато ні мало – вирушити на край цивілізації до неприступної фортеці Аванпост. Під час своєї подорожі Талон як знайде союзників (наприклад, молодого гвардійського капітана Гаррета і пивовара-вченого Джанзо), так і стикнеться зі страхітливим світом дикунів, де орудують гобліни і схожі на зомбі вбивці. Що з цього вийде? Дізнаємося зовсім скоро.

Смертельний потяг

Прем’єра: 10 липня

Жанр: комедія

У головних ролях: Сельма Блер, Едвін Браун, Діана Рафаель, Ребекка Вісоккі, Менді Джун Турпін та ін.

Пілотна серія «Смертельної потягу», римейка однойменного повнометражного фільму 1989 року, доступна до перегляду ще з лютого. І, зізнаємося чесно, глядачі сприйняли її неоднозначно. Судіть самі. У центрі сюжету – три старшокласниці на ім’я Хізер, які користуються неабияким авторитетом. Кожна з них зі своїми особливостями – темношкіра з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, товстушка і трансгендер. Вони, здається, розлючені на весь світ, тому весь час шукають способи допекти іншим учням. Але знаходяться ті, хто має намір покласти край тиранії самопроголошених лідерів. Ось тільки фінал протистояння, що почалося, виявиться непередбачуваним для обох сторін.

Серіал сподобається тим, хто готовий з іронією подивитися на масове захоплення фемінізмом і бодіпозитивом, адекватно сприймає чорний гумор і жадає чогось легкого, але з соціальним підтекстом. Якщо це про вас, то спробувати варто. Додамо, що фанатів оригінальної версії порадує поява в серіалі Шеннен Доерті, яка виконала одну з головних ролей в «Смертельному потязі» 1989 року.

Паранормальний Веллінгтон

Прем’єра: 11 липня

Жанр: комедія

У головних ролях: Кейван Новак, Метт Беррі, Харві Гіллен, Натасія Деметрій.

Головними героями спін-офа псевдодокументальної комедії «Реальні упирі» стануть двоє новозеландських поліцейських, яким доводиться регулярно стикатися з витівками різної нечистої сили. Набір стандартний – одержимість демонами, привиди, перевертні, пограбування пункту здачі крові (вгадайте ким) та елементи зйомки на кшталт «Секретних матеріалів». Кривавих убивств і жертвоприношень чекати не варто: надприродні сутності будуть набагато частіше попадатися на п’яних дебошах, дрібних крадіжках в магазинах і купанні у фонтанах голяка.

Касл-Рок

Прем’єра: 25 липня

Жанр: драма, трилер, жахи, фантастика

У головних ролях: Андре Холланд, Білл Скарсгорд, Мелані Лінськи, Скотт Гленн та ін.

Кількість екранізацій книг Стівена Кінга впевнено рухається до 100! І 13 з них – телесеріали. Цього літа у шанувальників творчості «короля жахів» з’явиться можливість оцінити ще одну кінороботу за мотивами оповідань «касл-роківського циклу». Про сюжет відомо небагато, але кількість посилань в трейлері до культових творів Кінга («Воно», «Долорес Клейборн», «Рита Хейворт і порятунок з Шоушенка», «Ловець снів», «Мізері», «Серця в Атлантиді», «Сяйво»,«М’ясорубка» та ін.) в купі з виконавчим продюсером Джей Джей Абрамсом, який подарував світу «Залишитися в живих», продовження «Зоряних воєн» і останні частини кіносеріалу «Місія нездійсненна», робить майбутню прем’єру однією з найочікуваніших в 2018 році.

Для тих, хто не в темі, Касл-Рок – містечко вигаданої топографії штату Мен, в якому розвиваються події більшості творів Стівена Кінга. В його межах серіал об’єднає персонажів різних оповідань американського письменника, які зійдуться у вирішальній боротьбі сил світла й темряви. І, так, в кількох епізодах глядачі побачать Білла Скарсгорда, який так вдало вписався в роль клоуна Пеннівайза з «Воно». Правда, зовсім в іншому образі. Дрібниця, а приємно!

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