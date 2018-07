Куди піти в Києві на вихідних 7–8 липня 2018 року

На вулиці літо, а значить, сидіти у вихідні вдома – просто неприпустимо. І якщо спекотні дні – радість на любителя, то теплі літні вечори просто зобов’язують провести їх із задоволенням. Куди піти на вихідних 7–8 липня в Києві, щоб провести час цікаво, знає редакція сайту STB.UA. Подробиці – в матеріалі.

Етно-вечірка «В ніч на Купала»

Коли: 7 липня 18:00

Де: CARIBBEAN club, вул. С. Петлюри, 4

Вартість: від 150 грн

Пориньте в магічний світ музики та українських традицій. «В ніч на Купала» – це концертно-розважальна програма, учасниками якої стануть усі гості свята. Вони і створюватимуть атмосферу давнього традиційного українського дійства – Івана Купала.

Всіх гостей чекає жива музика, дружня атмосфера, чудовий настрій, смачна кухня, частування, а також різні активності та імпровізації!

В програмі:

концерт

інтерактивна програма

танцювальні майстер-класи

колективні співи

обряди

конкурси

плетіння вінків

конкурс вишиванок

модний показ дизайнерських вінків та колекції етнічного одягу

Вистава «Маленький принц»

Коли: 7 липня 19:00

Де: театр «Маскам Рад», Бульвар Лесі Українки 12–14

Вартість: від 110 грн

Вистава про вічне та неминуще. Вона близька кожній людині, незалежно від віку, освіти та соціального становища.

Історія про Маленького принца, який сміявся, немов тисячі дзвіночків, і жив на крихітній планеті, на якій росли тільки баобаби і раптом випадково виросла одна єдина Троянда, примхлива, норовлива, але прекрасна у своїй безпосередності. Посварившись з нею, Маленький принц довго подорожував, побував на різних планетах і нарешті потрапив на Землю, де дізнався багато нового. Проста і зворушлива історія, яка точно не вимагає додаткового представлення.

Фестиваль гриль – BBQ в Мануфактурі

Коли: 7 та 8 липня

Де: Мануфактура Outlet Village, Обухівське шосе, 2

У самий розпал літа хочеться втекти від галасливого міста куди-небудь на свіже повітря. Кудись, де пахне смаженим м’ясом і апетитними сосисками на грилі. Кудись, де грає приємна музика, а діти граються на м’якій зеленій траві.

Фестиваль Гриль – BBQ не тільки смачно нагодує, а й створить чудову атмосферу для по-справжньому крутого відпочинку. Подробиці на сторінці у Facebook.

Atlas Weekend

Коли: 3–8 липня

Де: ВДНГ, пр-т академіка Глушкова, 1

Вартість: від 1000 грн

Четвертий фестиваль Atlas Weekend проходить в Києві на ВДНГ з 3 по 8 липня. За 6 днів на 7 сценах виступлять понад 200 українських і зарубіжних артистів. Серед найбільш знаменитих: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza і багато інших.

United Drift Challenge

Коли: 8 липня 11:00

Де: Автодром «Чайка»

Вартість: від 399 грн

Вже цієї неділі на автодромі «Чайка» відбудеться грандіозна подія – United Drift Challenge (UDC-2018). Захід обіцяє зібрати велику кількість глядачів, кожен з яких відчує, що таке автошоу, справжні автомобілі і, звичайно ж, дрифт.

Міжнародна гоночна траса автодрому «Чайка» – давно відома фанатам дрифту не тільки в Україні, а й у країнах колишнього СНД і ближнього зарубіжжя. Дуже небезпечна, але цікава траса не прощає помилок, а тому на глядачів чекає чимало моментів, які змусять їх застигати в подиві. Докладна інформація на офіційній сторінці заходу в Facebook.

