Пару років тому на экрани вийшов фільм «Любов і пристрасть. Даліда». Історія французької співачки, яка залишила величезну музичну спадщину, виявилася не такою популярною, як фільми про супергероїв. Але з кожною хвилиною перегляду стрічки, з кожною піснею глядач усвідомлює, що ця жінка була справді легендарною! Думаєте, несамовита «Je suis Malade» – це композиція Лари Фабіан? Ні! Даліди! «Salma Ya Salama», «Kalimba De Luna» – теж Даліди. Якщо вас ще не зацікавила ця картина, ось ще один спойлер: троє з чотирьох коханих артистки покінчили життя самогубством, через що Даліду за спиною називали «чорною вдовою».
Фільм «Любов і пристрасть. Даліда» надихнув нас створити добірку картин про відомих жінок. Фріда, Ніна Сімон, Ева Дуарте (Перон) – чим жили жінки, які змінили цей світ, і чому варто подивитися фільми, що розповідають історії їхнього життя?
Любов і пристрасть. Даліда (2016)
Франція
Головна роль: Свева Альвіті
Життя в рожевому кольорі (2007)
Франція, Велика Британія, Чехія
Головна роль: Маріон Котійяр
Евіта (1996)
США
Головна роль: Мадонна
Фріда (2002)
США, Канада, Мексика
Головна роль: Сальма Хайєк
Ніна (2016)
Велика Британія
Головна роль: Зої Салдана
Селена (1997)
США
Головна роль: Дженніфер Лопез
Кадилак Рекордс (2008)
Головна роль: Бейонсе Ноулз