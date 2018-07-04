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Телеканал СТБ / Що подивитися: топ фільмів-біографій відомих жінок

Що подивитися: топ фільмів-біографій відомих жінок

Телеканал СТБ

Пару років тому на экрани вийшов фільм «Любов і пристрасть. Даліда». Історія французької співачки, яка залишила величезну музичну спадщину, виявилася не такою популярною, як фільми про супергероїв. Але з кожною хвилиною перегляду стрічки, з кожною піснею глядач усвідомлює, що ця жінка була справді легендарною! Думаєте, несамовита «Je suis Malade» – це композиція Лари Фабіан? Ні! Даліди! «Salma Ya Salama», «Kalimba De Luna» – теж Даліди. Якщо вас ще не зацікавила ця картина, ось ще один спойлер: троє з чотирьох коханих артистки покінчили життя самогубством, через що Даліду за спиною називали «чорною вдовою».

Фільм «Любов і пристрасть. Даліда» надихнув нас створити добірку картин про відомих жінок. Фріда, Ніна Сімон, Ева Дуарте (Перон) – чим жили жінки, які змінили цей світ, і чому варто подивитися фільми, що розповідають історії їхнього життя?

Любов і пристрасть. Даліда (2016)

Франція

Головна роль: Свева Альвіті

Життя в рожевому кольорі (2007)

Франція, Велика Британія, Чехія

Головна роль: Маріон Котійяр

Евіта (1996)

США

Головна роль: Мадонна

Фріда (2002)

США, Канада, Мексика

Головна роль: Сальма Хайєк

Ніна (2016)

Велика Британія

Головна роль: Зої Салдана

Селена (1997)

США

Головна роль: Дженніфер Лопез

Кадилак Рекордс (2008)

Головна роль: Бейонсе Ноулз

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