21 липня о 20:00 D’Arts Dance Project запрошує всіх у Caribbean Club провести разом з ними вечір пам’яті їхнього засновника, творчого натхненника, режисера – неповторного Миколи Бойченка.

У цей вечір під назвою «Гвоздь» (саме з такою назвою восени мала б відбутися прем’єра авторської вистави Миколи Бойченка. – Прим. ред.) ви побачите найкращі роботи, створені одним із найталановитіших хореографів і режисерів країни – Миколою Бойченком. Засновник балету D’Arts Dance Project раптово помер на 32 році життя.

У програмі «Гвоздь», крім улюблених танцювальних номерів, артисти балету D’Arts Dance Project виконають нові постановки, які неперевершений хореограф сам планував представити глядачам цього літа. Також вперше зі сцени пролунають композиції, які були написані Миколою.

«Історія D’Arts Dance Project не закінчується, ми з артистами вирішили, що будемо продовжувати улюблену справу життя нашого ідеолога, керівника і режисера – Миколи Бойченка. Ми запрошуємо знайомих, друзів, колег і всіх любителів танцювального та вокального мистецтва провести з нами вечір пам’яті. Ми покажемо вам красиві, сумні, веселі та зворушливі номери, в які Микола Бойченко вкладав всю свою душу. У цей вечір він буде з нами, шкода, не в залі, але в кожному русі, емоції та слові ви побачите його неповторний почерк», – діляться артисти балету D’Arts Dance Project.

Якщо ви бажаєте насолодитися творчістю талановитого артиста, танцюриста, хореографа і режисера – Миколи Бойченка, – ми чекаємо вас на його вечорі пам’яті «Гвоздь» 21 липня о 20:00 в Caribbean club (вул. Семена Петлюри, 4).

Квитки на концерт-триб’ют «Гвоздь» можна придбати на сайті caribbean.com.ua

Інформація та фото надані «Master Management»

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