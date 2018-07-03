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Телеканал СТБ / У липні українці побачать в небі два Місяці?

У липні українці побачать в небі два Місяці?

Телеканал СТБ

Інформація про можливість побачити в небі відразу два Місяці черговий раз викликала ажіотаж в інтернеті. Чи справді в кінці липня жителі Землі зможуть спостерігати це унікальне явище? І як це можливо, якщо наша планета має лише один природний супутник? Що ж насправді станеться 27 липня – читайте в матеріалі.

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З огляду на той факт, що у Землі всього один супутник, навіть за найсильнішого заломлення сонячного світла два Місяця ніхто не побачить. Але чому тоді про це так багато говорять?

Вся справа в тому, що в ніч з 27 на 28 липня, крім найдовшого в 21 столітті місячного затемнення, жителі Землі зможуть спостерігати і таке рідкісне астрономічне явище, як велике протистояння Марса. У цей період червона планета зблизиться із Землею і сяятиме на небі, як дуже яскрава червона зірка.

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До середини місячного затемнення, яке орієнтовно можна буде спостерігати близько 22:00 за київським часом, астрологи обіцяють, що поруч з Місяцем сяятиме Марс. Так, якщо місячне затемнення може виявитися досить темним, Марс, навпаки, обіцяє світити найяскравіше.

Приблизно о 23:21 Марс і Місяць перебуватимуть максимально близько один від одного, а відстань між ними становитиме близько шести градусів. Обидва світила матимуть червонуватий відтінок. І хоча деякі джерела обіцяють, що побачити це явище можна буде неозброєним оком, побачити Марс напевно можна буде за допомогою невеликого телескопа.

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