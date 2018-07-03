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Atlas Weekend 2018: у чому піти на фестиваль

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Сьогодні, 3 липня, стартує Atlas Weekend 2018 – найочікуваніший музичний фестиваль України! Перший день буде присвячений українським виконавцям, а вхід – традиційно безкоштовним для всіх. Якщо ви готові насолоджуватися хітами своїх улюблених музикантів і танцювати до упаду, саме час підібрати стильне і зручне вбрання. В нашій фотодобірці ви знайдете найцікавіші ідеї, у чому піти на Atlas Weekend 2018 або на будь-який інший літній музичний фестиваль!

Читайте також: У день виступу Олега Винника на Atlas Weekend 2018 метро працюватиме довше

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Нагадаємо, що хедлайнером першого дня Atlas Weekend стане Олег Винник.

Гарного відпочинку!

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