У понеділок, 2 липня, у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект кореспондента Артема Сорокіна «Довічники». Весь наступний тиждень в циклі сюжетів йтиметься про справи в’язнів, яких довічно позбавили волі, проте правозахисники впевнені, що за ґратами опинилися непричетні до жорстоких злочинів люди. Чи справді вони винні, визначить детектор брехні.

Кожен 25-й засуджений до вищої міри покарання – не винен. Це статистика міжнародних правозахисних організацій. І йдеться зараз навіть не про авторитарні країни, а про демократичні. У США, наприклад, 4% смертних вироків дослідники визнали помилковими.

В Україні найсуворіше покарання – довічне ув’язнення. І як стверджують вітчизняні правозахисники, несправедливих вироків у нашій країні точно не менше, ніж у Штатах. Але якщо в США у цих засуджених є шанс на перегляд справи, то в Україні його немає. У Верховній Раді чекає другого читання законопроект 2033А, який затвердив би механізм перегляду таких справ, проте вже три роки після першого читання депутати ніяк не візьмуться за його розгляд.

«У якість судових рішень української Феміди не вірять ні міжнародні, ні вітчизняні правозахисники. Ми дослідили три справи: так звану справу Олександра Рафальського – чотири обезголовлених трупи, четверо засуджених, проте до сьогоднішнього дня дожив лише один, решта померли від зупинки серця у в’язниці; справу Володимира Панасенка – вибух автомобіля директора львівського ринку «Шувар», коли загинула випадкова перехожа – неповнолітня дівчинка; справу Максима Орлова – вбивство з особливою жорстокістю сім’ї пенсіонерів у Дніпрі», – розповідає автор циклу сюжетів.

«У спецпроекті «Довічники» за кожною з цих справ ми оприлюднимо факти, які вказують на розбіжності та нестиковки в доказовій базі. Ми знайдемо свідків, які цілком могли б спростувати версію обвинувачення, однак в суді вони допитані не були. У циклі сюжетів телеглядачі дізнаються відповідь на головне запитання – чи говорять правду ув’язнені, які відкидають свою провину. Протягом п’яти годин у колоніях максимального рівня безпеки їх перевірятимуть на детекторі брехні. У фінальній, п’ятій серії спецпроекту поліграфолог винесе за кожною з цих справ свій вердикт», – додав Артем Сорокін.

Не пропустіть спецпроект «Довічники» 2–6 липня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22:00 на СТБ!

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