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Телеканал СТБ / «Вікна-новини» покажуть спецпроект прo довічно ув’язнених

«Вікна-новини» покажуть спецпроект прo довічно ув’язнених

Телеканал СТБ

У понеділок, 2 липня, у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект кореспондента Артема Сорокіна «Довічники». Весь наступний тиждень в циклі сюжетів йтиметься про справи в’язнів, яких довічно позбавили волі, проте правозахисники впевнені, що за ґратами опинилися непричетні до жорстоких злочинів люди. Чи справді вони винні, визначить детектор брехні.

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Кожен 25-й засуджений до вищої міри покарання – не винен. Це статистика міжнародних правозахисних організацій. І йдеться зараз навіть не про авторитарні країни, а про демократичні. У США, наприклад, 4% смертних вироків дослідники визнали помилковими.

В Україні найсуворіше покарання – довічне ув’язнення. І як стверджують вітчизняні правозахисники, несправедливих вироків у нашій країні точно не менше, ніж у Штатах. Але якщо в США у цих засуджених є шанс на перегляд справи, то в Україні його немає. У Верховній Раді чекає другого читання законопроект 2033А, який затвердив би механізм перегляду таких справ, проте вже три роки після першого читання депутати ніяк не візьмуться за його розгляд.

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«У якість судових рішень української Феміди не вірять ні міжнародні, ні вітчизняні правозахисники. Ми дослідили три справи: так звану справу Олександра Рафальського – чотири обезголовлених трупи, четверо засуджених, проте до сьогоднішнього дня дожив лише один, решта померли від зупинки серця у в’язниці; справу Володимира Панасенка – вибух автомобіля директора львівського ринку «Шувар», коли загинула випадкова перехожа – неповнолітня дівчинка; справу Максима Орлова – вбивство з особливою жорстокістю сім’ї пенсіонерів у Дніпрі», – розповідає автор циклу сюжетів.

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«У спецпроекті «Довічники» за кожною з цих справ ми оприлюднимо факти, які вказують на розбіжності та нестиковки в доказовій базі. Ми знайдемо свідків, які цілком могли б спростувати версію обвинувачення, однак в суді вони допитані не були. У циклі сюжетів телеглядачі дізнаються відповідь на головне запитання – чи говорять правду ув’язнені, які відкидають свою провину. Протягом п’яти годин у колоніях максимального рівня безпеки їх перевірятимуть на детекторі брехні. У фінальній, п’ятій серії спецпроекту поліграфолог винесе за кожною з цих справ свій вердикт», – додав Артем Сорокін.

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Не пропустіть спецпроект «Довічники» 2–6 липня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22:00 на СТБ!

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