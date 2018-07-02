Напевно у кожного бували дні, коли зовсім не хотілося виходити з дому. А якщо це вихідні? Для того щоб провести вільні від роботи дні не лише весело, а й корисно, ми зробили для вас добірку з 7 історичних серіалів, від перегляду яких ви будете в захваті. Докладніше в матеріалі.

Війна і мир

Жанр: історична драма

Країна, рік: Велика Британія, 2016

Кількість сезонів: 1

Британський драматичний шестисерійний серіал, який є адаптацією роману «Війна і мир».

Серіал розповідає про життя еліти Петербурга та Москви у складні воєнні часи. Армія Наполеона стрімко захоплює Європу, а Москва все ще живе звичайним життям. В основі сюжету – особистісні стосунки та любовні романи, які розвиваються на тлі бойових дій.

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Рим

Жанр: історична драма

Країна, рік: США, Велика Британія, Італія, 2005

Кількість сезонів: 2

Історичний серіал, що розповідає про епоху часів розквіту та занепаду Римської імперії. Юлій Цезар після тривалої війни з Галлією повертається додому в очікуванні тріумфу. Але виявляється, що за роки його відсутності багато що змінилося. Сенат намагається налаштувати проти нього його хорошого друга Помпея Великого, керуючись аргументами, що полководець став для Риму серйозною загрозою. Краса, багатство, дружба, зрада, інтриги та обмани, якими просякнутий серіал, не залишать байдужим.

Вікінги

Жанр: історична драма

Країна, рік: Ірландія, Канада, 2013

Кількість сезонів: 5

Канадо-ірландський історичний серіал режисера Майкла Херста.

Серіал створений на основі скандинавських саг про набіги вікінгів на англосаксонську Британію та Західно-Франкське королівство. Основний сюжет обертається навколо життя та авантюр напівлегендарного датського конунга Рагнара Лодброка. Під час перегляду ви повністю відчуєте скандинавську атмосферу та станете свідком того, як землероб піднявся спочатку в ярли, а потім став конунгом. Крім того, історія розповідає про те, як було винайдено знаменитий скандинавський корабель, як вікінги вперше вирушили в плавання до Англії, Франції, а також як вони познайомилися з християнством.

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Клан Кеннеді

Жанр: драма, історія, політика

Країна, рік: Канада, США, 2011

Кількість сезонів: 1

Американський міні-серіал-хроніка, що описує життя родини Кеннеді.

Перед глядачем відкриється чимало таємниць, які раніше були невідомі суспільству. У серіалі розповідається про труднощі, які довелося подолати Джону Кеннеді на шляху до Білого дому та вже будучи президентом. Однак серіал побудований не лише на історії президента, а розповідає про історію клану Кеннеді в цілому.

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Демони да Вінчі

Жанр: псевдоісторичне фентезі

Країна, рік: США, Велика Британія, 2013

Кількість сезонів: 3

Американо-британський псевдоісторичний серіал.

Основа серіалу – нерозказані історії великого генія Леонардо да Вінчі, який не просто змінив світ, а, на багато століть випередивши час, своїми руками створював майбутнє. Незважаючи на те що серіал просякнутий містикою, творцям вдалося досить точно відтворити атмосферу Флоренції XV–XVI століть. Дивитися серіал буде цікаво як любителям історії, так і тим, хто віддає перевагу вигадкам, адже «Демони да Вінчі» об’єднує в собі і те, й інше.

Спартак

Жанр: історична драма

Країна, рік: США, 2010

Кількість сезонів: 3 + міні-серіал

Американський історичний серіал, що розповідає про відомого гладіатора, який підняв одне з найбільших повстань рабів в історії Римської імперії.

Дії в серіалі починаються зі встановлення союзу між фракійцями та римлянами у війні проти гетів. Однак вже зовсім скоро у зв’язку з тим, що римський легат Гай Клавдій Глабр порушує договір, фракійці повертаються додому. У відповідь Глабр оголошує їх дезертирами та бере в полон одного з лідерів фракійських племен – Спартака. Полонених фракійців мають вбити під час фестивалю, присвяченому сенатору, проте Спартак перемагає суперників та його купує Батіат для своєї школи гладіаторів. З цього моменту починається історія великого воїна, який підняв одне з наймасштабніших повстань рабів в історії Римської імперії.

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Абатство Даунтон

Жанр: історична драма

Країна, рік: Велика Британія, 2010

Кількість сезонів: 6

Британський телесеріал від творців «Госфорд-парку», поставлений за сценарієм Джуліана Феллоуза.

Серіал просякнутий атмосферою початку XX століття. Часу, коли всі люди жили в очікуванні змін та отримували їх вдосталь. Події розгортаються в графстві Йоркшир, у маєтку Даунтон. Після загибелі спадкоємця графський титул має перейти до його старшої доньки. Однак з цим згодні не всі. Граф Роберт вважає, що титул має передаватися виключно по чоловічій лінії, а за відсутності таких спадкоємців його буде присвоєно далекому родичу. Серіал отримав дві премії «Еммі», два «Золотих глобуси» та безліч інших нагород. А також увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільш обговорюваний критиками серіал.

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