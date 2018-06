У самий розпал літа сидіти у вихідні вдома – справжній злочин! Адже крім чудової погоди, за вікном проходить безліч атмосферних і захопливих заходів! Тим паче в ці вихідні українці відпочинуть на повну, оскільки, крім суботи та неділі, вихідними будуть також четвер і п’ятниця. Куди піти 28 червня – 1 липня – читайте в матеріалі.

Великий святковий концерт: Олег Скрипка і оркестр «НАОНІ»

Коли: 28 червня 19:00

Де: Freedom Event Hall

Вартість: 400–1000 грн

Долучайтеся до яскравої та драйвової події. 28 червня у Freedom Event Hall Олег Скрипка та Національний оркестр народних інструментів «НАОНІ» порадують улюбленими хітами в новій, незвичайній інтерпретації! Сорок народних інструментів на одній сцені в поєднанні з харизматичним вокалом нікого не залишать байдужими! Зробіть літо ще яскравішим!

Джаз на пляжі – Glen Miller

Коли: 28 червня 20:00

Де: Пляжний клуб «ПБК», Труханів острів

Вартість: 300–400 грн

28 червня на Трухановому острові у виконанні оркестру Глена Міллера, який по праву називають одним зі зразкових джазових колективів, зазвучать запальні мелодії Бродвею і ліричні балади. Улюблені композиції заграють новими, свіжішими барвами у виконанні одного з провідних колективів країни! Неймовірний вид на вечірній Київ в поєднанні з захопливими мелодіями істинного класичного джазу зроблять вечір справді незабутнім.

Триб’ют-концерт «Scorpions» у виконанні гурту «Beast»

Коли: 29 червня 21:00

Де: Docker-G Pub

Вартість: від 100 грн

29 червня в Docker-G Pub відбудеться триб’ют-концерт легендарного гурту «Scorpions». У виконанні хлопців з кавер-бенду «Beast» прозвучать хіти «Rock you like a Hurricane», «Wind of change» та багато інших. Проведіть вечір під акомпанемент справжнього року!

Ніч французьких кіноновинок

Коли: 30 червня 22:30–06:00

Де: кінотеатр «Кінопанорама»

Вартість: 120 грн

Не знаєте, чим зайнятися довгими літніми вечорами? Приходьте в кінотеатр «Кінопанорама» та проведіть ніч за переглядом нових французьких комедій, які неможливо з чимось сплутати. Гумор, герої, місця, стосунки та емоції перенесуть вас у країну вічного кохання, вина та гумору.

В програмі:

23:00 – «По(друг)а»

00:30 – «Місіс Хайд»

2:40 – «Від рідні не втечеш»

Плюс бонус – три французькі короткометражки

Майстер-клас «Майстерня морозива для талантів від 6 до 76»

Коли: 30 червня 11:00–13:00

Де: майстерня морозива «Gelarty», ТРЦ «Лавина»

Вартість: 350 грн

У літню суботу саме час зайнятися смачною творчістю! Разом з Массімо Джералті відвідувачі майстер-класу займуться приготуванням морозива з нуля: з яєць, молока та вершків! Все приготоване можна буде з’їсти на місці, а рецепт забрати з собою. Безліч цікавих історій, а також дегустація найпопулярніших суші з морозива – не пропустіть!

Кінофестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч. Дубль 21»

Коли: з 30 червня до 1 липня

Де: АРТ Причал

Вартість: Безкоштовно

Наймасштабніший фестиваль українських короткометражок. Найкоротший фестиваль у світі кіно, який триває всього одну ніч і проходить під відкритим небом. Його головна мета – підтримати національний кінематограф! З докладною інформацією можна ознайомитися на сторінці заходу у Facebook.

