2018 року у зв’язку з Днем Конституції на українців чекають особливо тривалі вихідні: відпочиватимемо з четверга, 28 червня, до кінця тижня. Тому і святкову програму заплановано насичену! Вибрати, куди піти в Києві на День Конституції, допоможе афіша заходів від редакції stb.ua.

Програму заходів на День Конституції 2018 року затвердила КМДА. Столична влада повідомила, що наприкінці червня киян і гостей міста чекають виставки, літературні огляди, народні гуляння і концерти. Пропонуємо ознайомитися докладніше з афішею заходів на День Конституції.

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З 15 по 30 червня в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці пройде книжкова виставка «Оберіг нашої державності».

З 20 по 30 червня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки буде вікдрита ще одна експозиція для читачів – «Конституція – фундамент правової держави».

З 21 по 28 червня у всіх районах столиці відбудуться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатних історичних діячів України.

25 і 26 червня в дитячих літніх таборах пройдуть інформаційно-просвітницькі та мистецькі заходи, присвячені Дню Конституції.

27 червня в парку «Інтернаціональний» можна буде подивитися концерт «Молодь за Конституцію України», а також прослухати бесіду в рамках виставки «Оберіг державності». Крім того, в Центральній бібліотеці ім. Тараса Шевченка для дітей пройде експрес-інформування «Правова абетка держави».

28 червня жителів столиці запрошують на покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику. Цього ж дня святкова концертна програма запланована відразу в кількох парках – в Печерському, Голосіївському, Центральному, а також в парках «Перемога», «Партизанської слави» і «Гідропарк».

До 22-ї річниці Конституції України КМДА пообіцяла провести ряд заходів з благоустрою та святкового тематичного оздоблення столиці та забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення святкових подій.

Гарного відпочинку!

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