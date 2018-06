Влітку на ВДНГ відбудеться найочікуваніший музичний фестиваль України – Atlas Weekend-2018. У минулому році за перші чотири дні захід відвідало 315 тисяч осіб, а за всі п’ять днів на сцені виступило близько 200 артистів. Хто виступить на сцені Atlas Weekend-2018 – дізнайтеся в матеріалі.

А тепер перейдемо до найкрутіших новин. Головним хедлайнером Atlas Weekend 2018 і справжньою подією для всіх меломанів стане приїзд легендарних Placebo. У їхньому арсеналі – мільйони проданих альбомів, номінації та перемоги в знакових преміях, а також співпраця з легендами музики. У Києві група виступить вже 8 липня.

Ще один хедлайнером Atlas Weekend 2018 стануть легенди електронної музики і визнані майстри синтезаторних вихорів Infected Mushroom. На сцені фестивалю вони виступлять 8 липня. Повірте, це буде незабутньо!

Одним з хедлайнерів фестивалю стане Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP. Американська співачка підкорила серця мільйонів слухачів глибокими і хвилюючими текстами, впізнаваною манерою виконання та неймовірно сильним вокалом. Хто ще виступить на сцені Atlas Weekend-2018 – дізнайтеся в матеріалі.

Цього року LP по праву вважають однією з найбільш затребуваних артисток світу. Справжня музична сенсація сучасності стала популярною після виходу треків «Lost on You» та «Other People» – пісень, які по-справжньому сколихнули світові радіомережі.

До того, як про неї заговорили, Лаура писала хіти для світових зірок, таких як Ріанна, Крістіна Агілера, Рита Ора, гурту Backstreet Boys тощо.

2017 року Лаура Перголіцці дала в Києві два концерти, а також виступала на прямому ефірі «Х-Фактор».

Хедлайнером 6 липня стане британський музикант Benjamin Clementine. У нього є два альбоми, кілька хітів, які зводять з розуму меломанів по всьому світу, а також премія Mercury Prize. Це не перший його візит в Україну, в листопаді 2017 го він вже виступав у Києві.

Ще одним хедлайнером Atlas Weekend 2018 стане відомий британський музикант Tom Odell. У 18 років його не прийняли до музичного коледжу, а вже за кілька років весь світ танцював під його пісні «Long Way Down», «Hold Me» та «Jealousy». Він безперестанку їздить на фестивалі та влітку завітає до України. Музиканта порівнюють із Девідом Боуї та Куртом Кобейном без гітари. Чи так це, ви зможете переконатися самі на Atlas Weekend 2018.

Любителі альтернативної рок-музики однозначно отримають задоволення від танців під пісні британського гурту Nothing but Thieves – ще одних хедлайнерів Atlas Weekend 2018. Під час своїх виступів вони підривають зали і крадуть серця, а від їхніх кліпів неможливо відвести очей. До слова, на торішньому фестивалі Nothing but Thieves вже були хедлайнерами, і ви напевно їх пам’ятаєте.

На Atlas Weekend 2018 ви також зможете відірватися під музику бельгійця Lost Frequencies. Минулого року він потрапив до рейтингу найкращих діджеїв світу за версією журналу DJ Magazine і посів 26 місце. А його трек «Are You with Me» зайняв верхні позиції в хіт-парадах Австралії, Туреччини і половини країн Європи.

Хедлайнером Atlas Weekend 2018 стане німецький електронікор-гурт Eskimo Callboy. Вони жартома називають свій стиль «порно-електро-метал». Якщо ви цінитель металкору, пост-хардкору та електроніки – ви отримаєте від їхнього виступу справжній екстаз. Ці дикі хлопці розгойдають будь-яку публіку – тільки послухайте і подивіться їхній скажений кліп «Muffin Purper-Gurk»:

Вперше в Україну приїде діджей №1 в світі, 22-річний музикант і саундпродюсер Martin Garrix – він стане ще одним хедлайнером Atlas Weekend 2018. David Guetta, Dua Lipa, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack і Usher – ось далеко неповний список артистів, з якими він записав і випустив спільні сингли! Популярність Martin Garrix завоював у 2013 році після того як випустив трек «Animals». Сьогодні потрапити на його виступи мріють мільйони фанів по всьому світу.

Крім того, на Atlas Weekend – 2018 також виступить відомий синглами «Teddy Bear» і «Castle in the Snow» гурт Kadebostany та італійський метал-колектив Lacuna Coil.

Нагадаємо, 3 липня організатори Atlas Weekend 2018 зробили днем української музики і в цей день вхід для всіх бажаючих абсолютно безкоштовний. Хедайнером 3 липня став Олег Винник.

З українських виконавців на сцену фестивалю вийдуть гурт «ДахаБраха», який грає в стилі етно-хаос, жіночий театрально-музичний колектив Dakh Daughters, Panivalkova, «Бумбокс», 5`nizza, «Один в каное», Pianoбой та багато інших.

