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Телеканал СТБ / Купальники 2018: модні варіанти у фото

Купальники 2018: модні варіанти у фото

Телеканал СТБ

Літо, сонце, море і, звичайно ж, ви у гарному і модному купальнику. Уявляєте свій ідеальний відпочинок на пляжі, але не знаєте, що взяти у відпустку – бікіні, бандо чи злитий? А може, всі три відразу? Stb.ua підібрав для вас фото найтрендовіших варіантів купальників 2018 року. Детальніше – в матеріалі.

Монокіні та злиті

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Модні монокіні вже друге літо поспіль підкорюють світові пляжі та подіуми. Завдяки цьому фасону можна запросто підкреслити всю красу фігури і приховати недоліки.
купальники 2018

Особливо популярними влітку 2018 року будуть монокіні з вирізом на животі, а також декоровані вишивкою, намистинами і різноманітною фурнітурою.

В’язані
модные купальники 2018

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Новинкою сезону літо-2018 стануть в’язані купальники різних фасонів і кольорів.
купальники 2018

У них ви будете виглядати неймовірно сексуально й інтригуюче. До того ж створити такий пляжний musthave під силу кожній дівчині.

Висока талія

модные купальники лето 2018

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Дизайнери запевняють, що плавки з високою талією повинні бути у всіх модниць. При цьому ліф можна підібрати будь-який – від бандо без шлейок до верху бікіні.
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Такий фасон плавок допоможе приховати животик і боки, а також створити сексуальний силует «пісочний годинник». Такий купальник також чудово підійде для дівчат, які нещодавно народили.

Яскраві бікіні
модные купальники 2018

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Котрий сезон пляжі рясніють не тільки красунями в трендових купальниках, а й у класичних бікіні. Влітку 2018 року такі фасони будуть особливо актуальними. Головне  обрати яскраве забарвлення, відповідне вашому тону шкіри, – від тваринного і квіткового принтів до насичених однотонних.

Білі купальники

модные купальники 2018

Важко посперечатися, що білий купальник на засмаглій шкірі – магніт для чоловіків.
модные купальники 2018

Підібравши відповідний фасон, ви з легкістю завоюєте захоплені погляди на пляжі.

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