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Телеканал СТБ / Дмитро Горовенко святкує 35-річчя

Дмитро Горовенко святкує 35-річчя

Телеканал СТБ

Талановитий кулінар та харизматичний суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Дмитро Горовенко відзначає сьогодні, 26 червня, свій день народження. Цього року Дмитро почав святкувати 35-річчя трохи раніше, вирушивши у подорож Італією. Такий незабутній подарунок до дня народження він отримав від своєї дівчини Христини.

Дмитро Горовенко настільки був вражений таким подарунком від коханої, що не зміг стримати емоцій: «Кохаю тебе, котику мій @kristin.soro. Твій подарунок на мій день народження в нас, як ти сама. Трохи безглуздий, п’янкий, ніжний та, звісно, розпланований по хвилинках. Дякую тобі, дівчинко моя!».

Подорож Італією з коханою надихнула Дмитра Горовенка на нові звершення: «Вчіться зберігати свої емоції та почуття, отримані з коханими. Потім вони будуть надихати вас на інші, більш важливі вчинки та рішення. Ти моє натхнення @kristin.soro».

Ця передсвяткова поїздка була сповнена для Дмитра нових відкриттів та романтичних зізнань: «Болонія тепер асоціюється у мене з «розумінням». Розумінням, що треба вміти чути, не слухати, чути людей, яким ти небайдужий, які люблять тебе попри усі твої причуди та навіть коли ти «неадекватний». Дякую тобі, @kristin.soro, за те, що маєш сили та бажання. Кохаю тебе! В нас сталася чудова подорож по #italy🇮🇹 завдяки тобі. Це чудовий подарунок на мій 35 день народження».

Редакція сайту stb.ua вітає Дмитра Горовенка з днем ​​народження! Бажаємо невичерпного натхнення, внутрішньої гармонії та кохання! Відкривайте світ по-новому, заряджайтеся енергією та експериментуйте!

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