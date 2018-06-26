Літо – це період відпусток, моря, гульні та яскравих вражень. Але якщо ваш суворий бос вважає інакше і пальми поки тільки на заставці комп’ютера, радимо відвідувати фестивалі. Добре, що у Києві влітку їх багато, а цього року список поповнився ще одним гідним – BELIVE. Заголовок цього матеріалу вам може здатися суперечливим і навіть десь нетолерантним, але ми знаємо, що кажемо, а ви читайте – читайте далі та все зрозумієте.

Концепція фестивалю BELIVE 2018

BELIVE – це не тільки музика та їжа. Щоб посміятися, ми ходили на Stand up Stage, подивитися кіно – FILM.UA Zone, поспілкуватися з блогерами – Blogging Zone. Навіть дітям було весело, адже для них створили окрему зону з досвідченими нянями-аніматорами та різноманітними майстер-класами. У списку розваг також були City sport Zone і Art Zone.

BELIVE 2018 проходив на «Олімпійському» у центрі Києва. Більш вдалу локацію для «фестивалю міських культур» важко навіть уявити. Пересування «робота – фестиваль – дім» займало мінімум часу і зусиль.

Багато хто не любить фестивалі через велике скупчення людей. Так ось, в цьому сенсі BELIVE був дуже комфортним. Можливо, для організаторів невелика кількість відвідувачів – це мінус, але ось нам слухати і танцювати під Jamiroquai, не розштовхуючи оточуючих ліктями, дуже сподобалося. Ну і черг до бару і WC також не було.

До слова про людей. Контингент фестивалю був приємним. Відразу уточнимо, що в нашому розумінні красиві люди – це не модне шмаття, а доброзичливість, посмішки та інтелігентність. Приємно бути на фестивалі, де сміття викидають в урну, не штовхаються у чергах і немає п’яних бешкетів (але це виключно думка автора, адже кожному своє).

Хедлайнери BELIVE 2018

Першим хедлайнером фестивалю було заявлено вищезгаданого Jamiroquai. Щоб послухати короля джаз-фанку, на фестиваль приїхали шанувальники з усієї України. Джей Кей виконав треки з останнього лонгплею Automaton, який вийшов у 2017-му, і старі-улюблені Cosmic Girl, Virtual Insanity. Схоже, що навіть сам музикант відчув розслаблену атмосферу фестивалю і на сцену вийшов у джинсах і спортивній кофті, що цілком у його стилі.

Наступного дня лив дощ, але це не завадило «представникам ортодоксального шансону» – гурту «Ляпис 98» – змусити всіх танцювати до болю в суглобах. Сам Міхалок, здається, був собою дуже задоволений і зі сцени заявив, що він зробив те, що Jamiroquai вчора не вдалося. Почути хіти юності «Ты кинула», «Когда яблони цветут» – це, звичайно, круто, але не варто, Сергію Володимировичу, бути таким категоричним.

Окремо дякуємо організаторам BELIVE 2018 за британських інді-рокерів Everything Everything. Музиканти грали після «ляпісів» і, судячи з кількості людей у фан-зоні, більшість вирішила підкріпитися у фуд-кортах перед виступом Hurts. Щиро сподіваємося, що британці не образилися і ще не раз приїдуть до Києва з концертом.

Hurts. Ну, тут і говорити нічого. Серцеїди з Манчестера вже не вперше, не вдруге і навіть не втретє в Києві. Хлопцям очевидно тут подобається. Летіти всього 3 години, переліт недорогий, шанувальників – цілий полк. Після першої пісні розумієш, що ця команда просто створена для стадіону, їхня музика «масштабна», всепоглинальна, ну а голос Тео, як то кажуть, «до мурашок». Не зупиняйтеся, хлопці, приїжджайте ще і ще.

У неділю, 24 червня, BELIVE і благодійний фонд «Таблеточки» приготували одноденний charity-квиток. Відзначити День молоді з українськими музикантами і заодно допомогти дітям – чудова ідея.

Фестиваль BELIVE 2018 тривав чотири дні і, враховуючи те, що вже планується BELIVE 2019, він пройшов успішно і для організаторів. Що ж, тоді чекаємо продовження!

Каріна Кіщак

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