Подагра – запальне захворювання суглобів. Ми підкажемо вам, які бувають симптоми подагри, причини, а також поради, як лікувати подагру. Все це допоможе уникнути серйозних проблем зі здоров’ям. Читайте, які симптоми подагри і як лікувати подагру, в нашому матеріалі.

Подагра – це запальне захворювання суглобів, яке часто характеризується раптовим, гострим больовим синдромом в першому пальці стопи, почервонінням і неможливістю стати на стопу.

Крім великого пальця стопи, подагрою можуть страждати й інші суглоби.

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Подагра дуже давнє захворювання. За часів Гіппократа її називали «хворобою королів» та аристократів. У сучасному світі на подагру страждає 4–6% населення, найчастіше подагра вражає людей старшого віку.

Симптоми

Гострий запальний артрит: почервоніння, чутливість, біль і набряк суглоба

Класичний прояв – ураження великого пальця ноги

Уражені плеснові міжфалангові суглоби в основі великого пальця (близько 50% випадків)

Подагра буває і у вигляді тофуса, каменів у нирках або уратної нефропатії.

Порушення руху

Висока температура

Темна сеча

Закреп

Часте сечовипускання

Сверблячка

Лущення

Деформація суглобів

Утворення вузлів

Причини

Подагра викликається метаболічними порушеннями. При цьому захворюванні в крові збільшується вміст сечової кислоти, а солі сечової кислоти осідають в різних тканинах, особливо в суглобах.

Алкоголь, солодкі фрукти й овочі з великим вмістом фруктози блокують виведення сечової кислоти, що сприяє підвищенню її рівня в крові.

Тому незбалансоване харчування є одним з основних причин виникнення подагри.

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Лікування

Строго дотримуйтесь спеціальної дієти: виключити м’ясо і морепродукти, алкоголь, солодкі фрукти й овочі з високим вмістом фруктози. Дотримуйтеся питного режиму, це допоможе зменшити концентрацію сечової кислоти в крові та поліпшити її виведення. Рекомендований обсяг рідини до 2 – 2,5 л на добу (за відсутності протипоказань). Бажано лужне пиття або вода з лимоном. Уникайте голодування. Такий режим здатний спровокувати напад подагри. Не переохолоджуйтесь і не перегрівайтесь. Сучасне лікування подагри – використання лікарських препаратів, перед прийомом яких потрібно обов’язково консультуватися з лікарем. Також допомагає фізіотерапія: електрофорез, грязелікування, теплові процедури, бішофіт, бальнеотерапія, УХТ. У дорослих лікування застосовується найчастіше в період загострення, щоб зняти симптоматику і зменшити больовий синдром.

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