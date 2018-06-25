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Телеканал СТБ / Подагра: симптоми, причини, лікування

Подагра: симптоми, причини, лікування

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Подагра – запальне захворювання суглобів. Ми підкажемо вам, які бувають симптоми подагри, причини, а також поради, як лікувати подагру. Все це допоможе уникнути серйозних проблем зі здоров’ям. Читайте, які симптоми подагри і як лікувати подагру, в нашому матеріалі.

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Подагра – це запальне захворювання суглобів, яке часто характеризується раптовим, гострим больовим синдромом в першому пальці стопи, почервонінням і неможливістю стати на стопу.

Крім великого пальця стопи, подагрою можуть страждати й інші суглоби.

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Подагра дуже давнє захворювання. За часів Гіппократа її називали «хворобою королів» та аристократів. У сучасному світі на подагру страждає 46% населення, найчастіше подагра вражає людей старшого віку.

Симптоми

  • Гострий запальний артрит: почервоніння, чутливість, біль і набряк суглоба
  • Класичний прояв – ураження великого пальця ноги
  • Уражені плеснові міжфалангові суглоби в основі великого пальця (близько 50% випадків)
  • Подагра буває і у вигляді тофуса, каменів у нирках або уратної нефропатії.
  • Порушення руху
  • Висока температура
  • Темна сеча
  • Закреп
  • Часте сечовипускання
  • Сверблячка
  • Лущення
  • Деформація суглобів
  • Утворення вузлів

Причини

Подагра викликається метаболічними порушеннями. При цьому захворюванні в крові збільшується вміст сечової кислоти, а солі сечової кислоти осідають в різних тканинах, особливо в суглобах.

Алкоголь, солодкі фрукти й овочі з великим вмістом фруктози блокують виведення сечової кислоти, що сприяє підвищенню її рівня в крові.

Тому незбалансоване харчування є одним з основних причин виникнення подагри.

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Лікування

  1. Строго дотримуйтесь спеціальної дієти: виключити м’ясо і морепродукти, алкоголь, солодкі фрукти й овочі з високим вмістом фруктози.
  2. Дотримуйтеся питного режиму, це допоможе зменшити концентрацію сечової кислоти в крові та поліпшити її виведення. Рекомендований обсяг рідини до 22,5 л на добу (за відсутності протипоказань). Бажано лужне пиття або вода з лимоном.
  3. Уникайте голодування. Такий режим здатний спровокувати напад подагри.
  4. Не переохолоджуйтесь і не перегрівайтесь.
  5. Сучасне лікування подагри – використання лікарських препаратів, перед прийомом яких потрібно обов’язково консультуватися з лікарем.
  6. Також допомагає фізіотерапія: електрофорез, грязелікування, теплові процедури, бішофіт, бальнеотерапія, УХТ.
  7. У дорослих лікування застосовується найчастіше в період загострення, щоб зняти симптоматику і зменшити больовий синдром.

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