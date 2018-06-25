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Телеканал СТБ / Мода 2018: яку сумку вибрати влітку

Мода 2018: яку сумку вибрати влітку

Телеканал СТБ

Модні тенденції впливають на сумки так само, як на одяг або взуття. Тому, щоб залишатися в тренді, кожен сезон варто цікавитися новинками, які набирають популярності. Мода літа 2018 року вражає великою кількістю цікавих і стильних моделей – плетені, прозорі, з незвичайною ручкою… Які модні сумки доповнять будь-який образ у спекотну погоду? Читайте матеріал і дивіться фотодобірку модних літніх сумок!

Солом’яні

І йдеться не тільки про плетені кошики, з якими ми звикли ходити на пляж або пікнік, а й про сумки з жорсткого ротанга з каркасом і підкладкою. Актуальними будуть моделі чітких геометричних форм – круглі, квадратні, прямокутні, трапецієподібні.

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Поясні

Влітку, коли хочеться більше гуляти і менше сидіти вдома, зручна поясна сумка – ідеальний вибір. Вона мало важить, звільняє руки і перешкоджає бажанню взяти із собою з дому безліч дрібниць, серед яких потім нічого неможливо знайти. Приємний бонус – ефектний акцент на талії за бажанням. 

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Сумки-сідла

Свою назву модель отримала не випадково: вважалося, що саме така форма найкомфортніша під час верхової їзди. У 70-ті аксесуар у вигляді сідла знову знайшов популярність серед руху хіпі. І ось через роки повернення сумки на прилавки модних магазинів підтверджує циклічний характер моди. На відміну від попередніх варіантів, актуальні сумки-сідла оздоблені великою фурнітурою, бахромою чи китицями. 

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Рюкзаки

Сучасні модні рюкзаки можна носити як зі спортивним одягом, так і з вбранням в стилі casual, офісним та навіть вечірнім. Звичайно, масивна текстильна модель навряд чи буде доречна на роботі, а ось мініатюрний рюкзак зі шкіри або оксамиту – цілком. Якщо вам все-таки потрібен більш місткий варіант, надавайте перевагу простоті та пастельним відтінкам.

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З декорованою ручкою

Улюблену лаконічну однотонну сумку можна з легкістю зробити трендовою, якщо замінити ручку у вигляді ланцюжка на більш незвичайну. Також дуже просто урізноманітнити дизайн, обмотавши ручки кольоровою хусткою. Експериментуйте з відтінками і принтами, щоб унікальний аксесуар ідеально пасував до образу.

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Сумки-відра

Влітку 2018-го сумки у вигляді вертикального циліндра знов у моді! Вибирайте моделі, які добре тримають форму, з твердим дном, зав’язкою-шнурком або круглими ручками. 

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З прозорого пластику

Навесні найсміливіші модниці носили плащі з прозорого пластику, а в теплу пору року пропонуємо звернути увагу на аналогічні аксесуари. Форма може бути практично будь-якою – від місткого шопера до компактного клатча. Якщо ви не готові показувати перехожим все, що звикли носити із собою, пошукайте моделі з текстильним мішком або косметичкою всередині.

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З патчами

Сумки, прикрашені нашивками у вигляді букв і кумедних зображень, зроблять образ трохи більше хуліганським. Чому б не додати вбранню елементів гри, гумору та самоіронії? Аби отримати оригінальний аксесуар, патчі можна купити самій і просто “освіжити” свою повсякденну сумку.

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